WKN: 922230 | ISIN: AT0000969985 | Ticker-Symbol: AUS
Tradegate
24.09.25 | 19:22
22,350 Euro
+0,45 % +0,100
Branche
Elektrotechnologie
Aktienmarkt
ATX
1-Jahres-Chart
AT&S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTEMTECHNIK AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
AT&S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTEMTECHNIK AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
22,20022,35020:05
22,25022,35019:35
Unternehmen / AktienKurs%
AT&S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTEMTECHNIK AG22,350+0,45 %
BAWAG GROUP AG111,30-1,42 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG22,780+1,06 %
CPI EUROPE AG18,220+0,05 %
ERSTE GROUP BANK AG83,95+1,14 %
FREQUENTIS AG61,20+2,34 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG29,280+0,14 %
TELEKOM AUSTRIA AG9,010-1,42 %
WIENERBERGER AG28,680-1,17 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.