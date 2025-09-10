Unterföhring (ots) -
Was für ein Auftakt! Die deutsche U21-Nationalmannschaft besiegt im ersten EM-Qualifikationsspiel Lettland souverän mit 5:0. Das DFB-Team begeistert am Dienstagabend insgesamt 4,95 Millionen Zuschauer in SAT.1 (Nettoreichweite Z +3). Der Marktanteil in der SAT.1-Senderzielgruppe der 14-bis 59-Jährigen liegt bei guten 7,8 Prozent.
Weiter geht's für die deutsche Elf in der EM-Qualifikation am 10. und 14. Oktober gegen Griechenland und Nordirland - beide Spiele live auf ProSieben MAXX und Joyn.
Basis: Marktstandard Bewegtbild
Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | AGF SCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 10.09.2025 (vorläufig gewichtet)
