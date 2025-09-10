DAX startet freundlich - Klarna und Novo im Rampenlicht

Mit einem freundlichen Auftakt startet der DAX in den Mittwochshandel und setzt damit ein positives Signal. Auch der Nikkei zeigt sich in robuster Verfassung, während die US-Indikationen zur Eröffnung noch keine klare Richtung erkennen lassen. Die Märkte agieren vorsichtig optimistisch.

Makroökonomischer Überblick:

Frische Daten aus China sorgen am Morgen für Gesprächsstoff: Die Verbraucherpreise fielen im August um 0,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr - stärker als erwartet. Die anhaltende Preisdeflation unterstreicht die strukturellen Herausforderungen der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt. Im Fokus steht zudem der US-Erzeugerpreisindex, der am Nachmittag veröffentlicht wird. Erwartet wird ein moderater Anstieg um 0,3 Prozent - ein Rückgang gegenüber dem Vormonat.

Im Fokus:

Novo Nordisk steht heute unter Druck. Die Aktie des dänischen Pharmakonzerns zeigt sich vorbörslich schwächer, nachdem das Unternehmen einen massiven Stellenabbau angekündigt hat. Im Zuge einer umfassenden Restrukturierung sollen weltweit 9.000 Arbeitsplätze wegfallen - rund 11,5 Prozent der Belegschaft. Ziel ist es, die Organisation zu verschlanken und Ressourcen gezielt in die wachstumsstarken Bereiche Diabetes und Adipositas zu lenken. Die Maßnahme ist eine Reaktion auf den zunehmenden Wettbewerbsdruck, insbesondere durch den US-Rivalen Eli Lilly. Gleichzeitig senkte Novo Nordisk seine Gewinnprognose für das laufende Jahr deutlich - ein Schritt, der bei Anlegern für Verunsicherung sorgt.

Klarna feiert heute sein Börsendebüt an der New York Stock Exchange - und das mit einem Paukenschlag. Der Ausgabepreis wurde mit 40 US-Dollar je Aktie über der ursprünglich anvisierten Spanne festgelegt. Das schwedische Fintech-Unternehmen, bekannt für sein "Buy now, pay later"-Modell, wird damit mit rund 15 Milliarden Dollar bewertet. Trotz eines weiterhin defizitären Geschäftsmodells - im zweiten Quartal stand ein Nettoverlust von 53 Millionen Dollar zu Buche - ist das Interesse der Investoren groß. Die Emission war rund 26-fach überzeichnet, was auf eine hohe Erwartungshaltung an das künftige Wachstumspotenzial schließen lässt.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bull UG5FVS 11,83 22681,473055 Punkte 20,2 Open End NASDAQ 100 Bull UG7HSJ 10,61 22689,532695 Punkte 19,13 Open End DAX®/X-DAX® Bull UG115J 7,28 23159,942179 Punkte 33,56 Open End DAX® Bear UG8VYE 2,36 24071,021093 Punkte 97,38 Open End DAX®/X-DAX® Bear UG94SJ 6,43 24483,389052 Punkte 36,99 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 10.09.2025; 09:50 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag AMD Inc. Call HD2605 0,51 200,00 USD 6,63 14.01.2026 Walmart Inc. Call UG4F83 0,18 120,00 USD 11,04 18.03.2026 Barrick Mining Corp. Call HD8E2N 1,05 40,00 USD 5,72 17.06.2026 TSMC LTD. Call UG3JRN 6,85 180,00 USD 2,69 14.01.2026 Palantir Technologies Inc. Put UG8CYF 0,39 150,00 USD 9,78 15.10.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 10.09.2025; 09:50 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit AMD Inc. Long UG2WU5 5,91 124,687898 USD 5 Open End S&P 500 Index Short HD39KB 1,40 7815,20426 Punkte -5 Open End DAX® Short UG7142 1,16 24564,839198 Punkte -28 Open End Sanofi S.A. Long UG3UPP 4,11 53,858261 EUR 3 Open End DAX® Short HD6QH1 0,94 27670,984891 Punkte -6 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 10.09.2025; 09:50 Uhr;

