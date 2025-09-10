München (ots) -Ring frei. Der ProSiebenSat.1-Superstreamer Joyn und BILD zeigen das große Promibox-Event "Fame Fighting" am Samstag, 18. Oktober, zum ersten Mal gemeinsam - bei BILDplus live und direkt im Anschluss on demand, auf Joyn am Montag, 20. Oktober on demand und kostenlos.Schon ab Donnerstag, 11. September, startet die Kooperation zwischen BILD und Joyn: Die neue Doku-Serie "Fame Fighting Unleashed" läuft ab 11. September kostenlos auf Joyn. Die zehnteilige Serie begleitet die Reality-Stars vor dem großen Showdown und gewährt exklusive Einblicke in Training, Vorbereitungen und private Momente der Kämpfer:innen. Auf Joyn gibt es wöchentlich eine neue Folge im kostenlosen Bereich. Für Abonnent:innen von Joyn PLUS+ und BILDplus stehen die jeweils kommenden Episoden bereits 7 Tage vorab als Preview zur Verfügung."Fame Fighting 3" steigt am Samstag, 18. Oktober in der Grugahalle in Essen und wird exklusiv bei BILDplus übertragen. Ab Montag, 20. Oktober ist das Spektakel "Fame Fighting 3" dann auch kostenlos on demand auf Joyn verfügbar.Alle Veröffentlichungstermine von "Fame Fighting Unleashed" auf Joyn im Überblick:- Ab 11. September 2025: jede Woche eine neue Episode kostenlos auf Joyn- Vorab-Preview: jeweils 7 Tage vorher bei Joyn PLUS+ und BILDplus- Finale Folgen rund um das Event: 14. bis 21. Oktober kostenlos auf Joyn und auf BILD.deBei "Fame Fighting 3" steigen u. a. Micky Doleys (MckyTV), Daymian Weiß, Kevin Njie, Raffaela Caramela, Tommy Pedroni, Callum Izzard, Aleks Petrovic, Can Kaplan, Idris Virgo und Marvin Manson in den Ring. Veranstalter und Host ist erneut Eugen Lopez.Pressekontakt:Luisa HollmannTel.: +49 (0) 89 9507 1185luisa.hollmann@seven.oneOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/6114709