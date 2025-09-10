Die CHAPTERS Group AG (CHG) hat vorläufige Pro-forma-Zahlen für das erste Halbjahr 2025 veröffentlicht, mit einem Umsatz von ca. 85 Mio. Euro (+51 % im Vergleich zum Vorjahr) und einem bereinigten operativen EBITDA von ca. 19 Mio. Euro (+41 % im Vergleich zum Vorjahr). Diese Zahlen verdeutlichen die Größe des Konzerns zum 30. Juni 2025 unter der Annahme, dass alle Akquisitionen seit Jahresbeginn konsolidiert wurden, und spiegeln das M&A-getriebene Modell der CHG wider. Operative Fortschritte wurden in den Bereichen Public Sector und Enterprise Vertical Market Software (VMS) vermeldet, während sich die organische Dynamik abschwächte, was zu einer Korrektur der Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2025 führte (mittlerer einstelliger Bereich gegenüber niedrigem zweistelligem Bereich). Mit zusätzlichen VMS-Akquisitionen und einer neuen Anleiheemission, die für Finanzkraft sorgt, ist CHG gut positioniert, um seinen Wachstumskurs fortzusetzen. Aufgrund der revidierten Prognosen senken wir unser Kursziel auf 48,00 EUR (zuvor: 49,00 EUR). Unsere Bewertung bleibt bei KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/chapters-group-ag





© 2025 AlsterResearch