Der finnische Hersteller Kempower hat erstmals Megawatt-Ladestationen mit dem MCS-Standard in Dänemark und Schweden installiert. Sie kommen in den Depots der Logistiker Danske Fragtmænd in Odense sowie Alfredsson Transport in Norrköping zum Einsatz. Das noch recht junge Megawatt-Ladesystem MCS wurde vor allem für Lkw entwickelt und soll dafür sorgen, Lkw innerhalb der vorgeschriebenen 45-minütigen Pausen vollständig aufzuladen. Schließlich haben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net