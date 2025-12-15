Kempower und der französische Ladesäulen-Betreiber Sowatt Solutions haben an der Mont-Blanc-Route in Vougy den ersten "Kempower Mega Satellite CCS 560 kW" Frankreichs in Betrieb genommen, der für E-Lkw vorgesehen ist. Ergänzt wird der Standort durch drei Schnelllader mit jeweils bis zu 300 kW für Elektroautos. Seit rund 1,5 Jahren nimmt der finnische Ladehardware-Hersteller Bestellungen für sein Megawatt-Ladesystem an. Für das Produkt kombiniert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net