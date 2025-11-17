Für das erste eigene E-Bus-Depot setzt die Kommunale Verkehrsgesellschaft Lippe (KVG) auf eine Lösung von Kempower. Der finnische Hersteller hat ein System mit zwölf DC-Ladepunkten und 1.350 kW Gesamtleistung geliefert - weitere Standorte werden folgen. Die Ladeanlage ist auf dem Firmengelände des Reisedienstes Motzek in Lage (östlich von Bielefeld gelegen) entstanden. Dabei handelt es sich um die übliche Kempower-Lösung aus räumlich voneinander ...Den vollständigen Artikel lesen ...
