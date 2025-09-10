© Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Apple, Continental, Energiekontor und BMW: Die wichtigsten Analysten-Updates im Überblick.Jefferies stuft Apple auf "Hold" Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Apple anlässlich der Vorstellung neuer iPhone-Modelle auf "Hold" mit einem Kursziel von 205,82 US-Dollar belassen. Zwar seien die Preise für die Modelle nicht erhöht worden, aber mit dem Wegfall der 128-GB-Version stiegen die Preise um schätzungsweise 5 Prozent für das "17 Pro" und um 11 Prozent für das "Air", schrieb Edison Lee in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Preissenkung für das Basismodell "iPhone 17" um bis zu 11 Prozent werde mit dem 128GB-Wegfall auf rund 3 Prozent reduziert. Auf die Aktie dürfte sich …