PTA-DD: BAWAG Group AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

BAWAG Group AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Wien (pta000/10.09.2025/18:00 UTC+2) - Mitteilung
1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name SSS Family Trust 82 2 Grund der Meldung a) Position/Status Treuhand zugunsten naher Angehöriger von Satyen Shah (Mitglied des Vorstands) b) Erstmeldung 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name BAWAG Group AG b) LEI 529900S9YO2JHTIIDG38 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Aktie Instruments Kennung AT0000BAWAG2 b) Art des Geschäfts Kauf c) Preis(e) Volumen 110,00 EUR 10.000 units d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 110,00 EUR 10.000 units e) Datum des Geschäfts 09.09.2025 UTC+2 f) Ort des Geschäfts Börse Wien MIC XWBO (Wien)
Aussender: BAWAG Group AG
