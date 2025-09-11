24-Wochen-Daten aus dem Phase-3-Studienprogramm STOP-HS zu Povorcitinib bei Patienten mit Hidradenitis suppurativa (HS) wurden als Late-Breaking-Oral-Präsentation ausgewählt

Heute gab Incyte (Nasdaq: INCY) bekannt, dass das Unternehmen neue Daten aus seinem Dermatologie-Portfolio auf dem vom 17. bis 20. September in Paris stattfindenden "European Association of Dermatology and Venereology (EADV) 2025 Congress" vorstellen wird. Zu den Highlights gehören Late-Breaking-, Oral- und Poster-Präsentationen mit Daten zu Povorcitinib (INCB054707), einem oralen JAK1-Inhibitor in Form einer niedermolekularen Verbindung, sowie zur Ruxolitinib-Creme (Opzelura), einem topischen JAK1/2-Inhibitor.

"Unsere Präsenz auf dem EADV zeigt den bedeutenden Fortschritt unseres Dermatologie-Portfolios. Die Late-Breaking-Daten aus dem STOP-HS-Studienprogramm untermauern das Potenzial von Povorcitinib, Patienten mit Hidradenitis suppurativa (HS), einer herausfordernden und belastenden immunvermittelten Hauterkrankung, zu helfen", sagte Pablo J. Cagnoni, M.D., Präsident sowie Leiter der Forschung und Entwicklung bei Incyte. "Die Daten zur Ruxolitinib-Creme in neuen Patientengruppen zeigen weiterhin Sicherheit und Wirksamkeit bei Personen mit atopischer Dermatitis (AD), Vitiligo und Prurigo nodularis (PN). Wir freuen uns darauf, diese Studien weiter voranzutreiben und zusätzliche Behandlungsmöglichkeiten für Patienten bereitzustellen."

Wichtige Zusammenfassungen aus von Incyte unterstützten Programmen, darunter:

Mündliche Late-Breaking-Präsentationen

Hidradenitis Suppurativa

Povorcitinib bei mittelschwerer bis schwerer Hidradenitis suppurativa: Interims-Ergebnisse aus Woche 24 der Phase-3-Studie

Präsentations-ID: D1T01.1C. Sitzungstitel: Late Breaking News. Präsentationszeit: 8:15 9:00 a.m. ET (14:15 15:00 CEST), 17. September 2025

Prurigo Nodularis

Wirksamkeit und Sicherheit der Ruxolitinib-Creme bei Patienten mit Prurigo nodularis: Zusammengefasste Ergebnisse der Phase-3-Studien TRuE-PN1 und TRuE-PN2, randomisiert und Trägerstoff-kontrolliert

Präsentations-ID: D1T01.2A. Sitzungstitel: Late Breaking News. Präsentationszeit: 10:00 10:15 a.m. ET (16:00 16:15 CEST), 17. September 2025

Mündliche Präsentation

Vitiligo

Prävalenz und klinische Merkmale von Vitiligo-assoziiertem Hörverlust bei Patienten, die in eine Phase-2-Studie mit Povorcitinib eingeschlossen wurden

Präsentations-ID: FC03.1G. Sitzungstitel: Pigmentary Disorders. Präsentationszeit: 9:15 10:45 a.m. ET (15:15 16:45 CEST), 18. September 2025

Posterpräsentationen

Atopische Dermatitis

Ruxolitinib-Creme zeigt langfristige Krankheitskontrolle mit behandlungsfreien Intervallen bei Kindern mit atopischer Dermatitis

Poster #3193

Vitiligo

Charakterisierung von Vitiligo und der Repigmentierungsansprache anhand des Ausmaßes und der Verteilung der Läsionen: Analysen von Untergruppen aus der Phase-2-Studie TRuE-V zur Wirkungsweise der Ruxolitinib-Creme

Poster #2741

Eine offene Phase-2-Studie zur Sicherheit und Wirksamkeit der Ruxolitinib-Creme bei Patienten mit genitaler Vitiligo

Poster #3236

Wirksamkeit und Sicherheit der Ruxolitinib-Creme in Kombination mit NB-UVB-Phototherapie zur Behandlung von Vitiligo

Poster #2738

Mehrfachindikationen

Langfristige Sicherheit der Ruxolitinib-Creme bei pädiatrischen und erwachsenen Patienten: Eine Analyse von sieben Phase-3-Studien zu atopischer Dermatitis und nichtsegmentaler Vitiligo

Poster #2653

Weitere Informationen zum EADV-Kongress 2025 finden Sie auf: https://eadv.org/congress/scientific-programme/.

Über Povorcitinib

Povorcitinib (INCB54707) ist ein oraler, niedermolekularer, JAK1-selektiver Inhibitor, der derzeit in Phase-3-Studien bei Hidradenitis suppurativa (HS), Vitiligo und Prurigo nodularis (PN) sowie in Phase-2-Studien bei Asthma und chronischer spontaner Urtikaria (CSU) untersucht wird.

Über Opzelura (ruxolitinib) Creme

Opzelura (Ruxolitinib) Creme, eine neuartige Cremeformulierung des selektiven JAK1/JAK2-Inhibitors Ruxolitinib von Incyte, ist von der U.S. Food Drug Administration (FDA) zur topischen Behandlung der nichtsegmentalen Vitiligo bei Patienten ab 12 Jahren zugelassen und stellt die erste sowie einzige zugelassene Behandlung zur Repigmentierung in den Vereinigten Staaten dar. Opzelura ist außerdem in den USA für die topische, kurzfristige und nicht kontinuierliche Behandlung der leichten bis mittelschweren atopischen Dermatitis (AD) bei nicht immungeschwächten Patienten ab 12 Jahren zugelassen, deren Erkrankung mit topischen verschreibungspflichtigen Therapien nicht ausreichend unter Kontrolle gebracht wird oder für die solche Therapien nicht geeignet sind. Die Kombination von Opzelura mit therapeutischen Biologika, anderen JAK-Inhibitoren oder potenten Immunsuppressiva wie Azathioprin oder Cyclosporin wird nicht empfohlen.

In Europa ist Opzelura (ruxolitinib) Creme 15?mg/g zur Behandlung der nicht-segmentalen Vitiligo mit Gesichtsbetroffenheit bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren zugelassen.

Incyte besitzt weltweit die Rechte an Entwicklung und Vermarktung der Ruxolitinib-Creme, die in den Vereinigten Staaten unter dem Namen Opzelura vertrieben wird.

Opzelura und das Opzelura-Logo sind eingetragene Marken von Incyte

Über Incyte

Incyte ist ein weltweit tätiges biopharmazeutisches Unternehmen, das gemäß seiner Tagline Solve On. die Wissenschaft einsetzt, um Lösungen für Patienten mit ungedeckten medizinischen Bedürfnissen zu finden. Durch die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung eigener Therapeutika hat Incyte ein Portfolio von First-in-Class-Arzneimitteln für Patienten und eine starke Produktpipeline in den Bereichen Onkologie sowie Entzündung und Autoimmunität aufgebaut. Incyte hat seinen Hauptsitz in Wilmington, US-Bundesstaat Delaware, und unterhält Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien.

Für weitere Informationen zu Incyte besuchen Sie Incyte.com. Folgen Sie uns in den sozialen Medien: LinkedIn, X, Instagram, Facebook, YouTube.

Zukunftsgerichtete Aussagen von Incyte

Abgesehen von den hierin dargelegten historischen Informationen enthalten die in dieser Pressemitteilung aufgeführten Themen, einschließlich Aussagen zur Präsentation von Daten aus Incytes klinischem Entwicklungsportfolio, dem Potenzial dieses Portfolios, ob bzw. wann Entwicklungswirkstoffe oder Kombinationen weltweit außerhalb der bereits in bestimmten Regionen zugelassenen Indikationen für die Anwendung am Menschen zugelassen oder kommerziell verfügbar sein werden, sowie Incytes Ziel, das Leben von Patienten zu verbessern, Prognosen, Schätzungen und andere zukunftsgerichtete Aussagen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen von Incyte und unterliegen Risiken sowie Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Prognosen abweichen. Dazu zählen unter anderem unvorhergesehene Entwicklungen und Risiken im Zusammenhang mit: unvorhergesehenen Verzögerungen; weiterer Forschung und Entwicklung sowie möglichen nicht erfolgreichen oder unzureichenden Ergebnissen klinischer Studien, die geltende regulatorische Standards möglicherweise nicht erfüllen oder eine Fortsetzung der Entwicklung nicht rechtfertigen; der Fähigkeit, ausreichend viele Studienteilnehmer zu rekrutieren; Entscheidungen der FDA, EMA und anderer Aufsichtsbehörden; der Wirksamkeit oder Sicherheit von Produkten von Incyte und seinen Partnern; der Akzeptanz dieser Produkte auf dem Markt; Marktwettbewerb; Anforderungen an Vertrieb, Marketing, Herstellung und Vertrieb; sowie weiteren Risiken, die in unseren bei der "U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)" eingereichten Berichten, einschließlich des Jahresberichts in Formular 10-K und des Quartalsberichts in Formular 10-Q für das Quartal bis zum 30. Juni 2025, von Zeit zu Zeit detailliert beschrieben werden. Incyte hat nicht die Absicht oder Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

