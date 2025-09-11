Der DAX hat am Mittwoch seine anfänglichen Gewinne nicht halten können. Aus dem Handel ging er am Ende mit einem Minus von 0,4 Prozent bei 23.632,95 Zählern. Und auch zum Start in den Donnerstag dürfte der DAX weiter nachgeben. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,2 Prozent tiefer auf 23.596 Punkte.Auf der Konjunkturseite stehen heute einige wichtige Termine an. Am Nachmittag steht der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank EZB auf dem Programm. Hier wird allerdings keine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
