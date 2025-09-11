EQS-News: Republic Technologies Inc. / Schlagwort(e): Miscellaneous

Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Donnerstag, 11. September 2025) - Republic Technologies Inc. (CSE: DOCT) (FSE: 7FM0) (WKN: A41AYF) (das "Unternehmen" oder "Republic") freut sich, eine strategische Partnerschaft mit FalconX, einem führenden Prime-Broker für digitale Vermögenswerte, bekannt zu geben. Ziel der Zusammenarbeit ist es, ETH-Liquidität und Ausführungsunterstützung für die Validator-Infrastruktur von Republic bereitzustellen, die die Attestierungsdienste des Unternehmens untermauert. Republic befindet sich derzeit im Aufbau seiner Attestierungsplattform, die es Unternehmen und Institutionen ermöglichen wird, digitale Nachweise zu erstellen und zu verifizieren, die auf der Ethereum-Blockchain verankert sind. Um dieses System zu betreiben, richtet das Unternehmen eine ETH-denominierte Treasury ein, die als operativer Treibstoff dienen soll, um Validatoren zu aktivieren und die Attestierungsdienste aufrechtzuerhalten. Validatoren schlagen Blöcke vor, bestätigen Transaktionen und erzeugen Attestierungen - kryptographische Signaturen, die in Branchen wie Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen, Compliance und Lieferkettenmanagement eingesetzt werden können. Im Rahmen der Partnerschaft wird Republic die institutionelle Handelsinfrastruktur, Liquiditätslösungen und das Risikomanagement-Know-how von FalconX nutzen, um eine effiziente, konforme und kosteneffektive Bereitstellung seiner ETH-Treasury für Validator-Operationen sicherzustellen. Das Unternehmen geht davon aus, dass die institutionelle Reichweite und Skalierung von FalconX dazu beitragen wird, die ETH-Treasury-Operationen von Republic an Marktstandards auszurichten, während das Unternehmen vom Entwicklungsstadium in die vollständige kommerzielle Umsetzung übergeht. "FalconX ist als vertrauenswürdiger institutioneller Partner im Bereich digitaler Vermögenswerte anerkannt, und diese Zusammenarbeit unterstreicht unser Bekenntnis, mit Transparenz, Disziplin und Marktglaubwürdigkeit aufzubauen", sagte Daniel Liu, Chief Executive Officer von Republic. "Indem wir unser geplantes, ETH-gestütztes Attestierungsmodell mit der Expertise von FalconX kombinieren, legen wir den Grundstein für eine Plattform, die traditionelle Institutionen mit dem Wachstum von Ethereum verbindet und gleichzeitig nachhaltige, dienstleistungsbasierte Umsätze ermöglicht." Diese Partnerschaft stellt einen wichtigen Meilenstein auf der Roadmap von Republic dar. Während das Unternehmen aktiv seine Validator-Infrastruktur vorbereitet und seine Attestierungsplattform auf den Markt bringt, werden strategische Kooperationen entscheidend sein, um sicherzustellen, dass Technologie, Kapitalbasis und Partnerschaften den institutionellen Standards entsprechen. Gemeinsam wollen Republic und FalconX die Einführung überprüfbarer, On-Chain-basierter Vertrauenslösungen in regulierten Sektoren weltweit beschleunigen. Vereinbarung mit Machai Capital Inc. Im Anschluss an die Pressemitteilung des Unternehmens vom 4. September 2025 hat das Unternehmen eine Vereinbarung über digitale Marketingdienstleistungen mit Machai Capital Inc. ("Machai") abgeschlossen, die am 4. September 2025 in Kraft trat. Machai hat seinen Sitz in 101 - 17565 - 58 Avenue, Surrey, BC, V3S 4E3. E-Mail: suneal@machaicapital.com ; Telefon +1 604-375-0084. Suneal Sandhu ist alleiniger Eigentümer und Direktor von Machai. Über Republic Technologies Inc. Republic Technologies ist ein börsennotiertes Technologieunternehmen, das Ethereum-Infrastruktur in die globale Wirtschaft integriert. Gestützt auf eine ETH-denominierte Treasury betreiben wir eigene Validator- und Attestierungsnetzwerke, um die Datenintegrität für universelle Anwendungen zu gewährleisten. Im Namen des Board of Directors,

Daniel Liu, Chief Executive Officer

E-Mail: daniel@republictech.io

https://republictech.io/ Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister haben diese Mitteilung geprüft oder übernehmen die Verantwortung für die Richtigkeit oder Angemessenheit dieser Mitteilung. ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen"). Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich ausschließlich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neue Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen widerzuspiegeln, außer wie gesetzlich vorgeschrieben. Oft, aber nicht immer, lassen sich zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Begriffen wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "Budget", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "sagt voraus", "beabsichtigt", "Ziele", "beabsichtigt", "nimmt an" oder "glaubt" oder Variationen (einschließlich negativer Variationen) dieser Begriffe erkennen oder an Aussagen, die besagen, dass bestimmte Handlungen "könnten", "würden", "sollten", "werden" oder "werden könnten" erfolgen, eintreten oder erreicht werden. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen in Bezug auf die erwarteten Vorteile und Ziele der Partnerschaft des Unternehmens mit FalconX, die Entwicklung und Bereitstellung der Attestierungsplattform des Unternehmens, die erwarteten Anwendungen und Vorteile der Attestierungsplattform sowie die Skalierung der Geschäftstätigkeit des Unternehmens. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf einer Reihe von Annahmen des Managements, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Annahme, dass das Unternehmen die erwarteten Vorteile und Ziele seiner Partnerschaft mit FalconX realisieren wird, dass das Unternehmen seine Attestierungsplattform entwickeln und bereitstellen wird, dass die Attestierungsplattform die erwarteten Vorteile und Anwendungen bringen wird und dass das Unternehmen seine Geschäftstätigkeit wie derzeit geplant skalieren wird. Darüber hinaus beinhalten zukunftsgerichtete Aussagen eine Vielzahl bekannter und unbekannter Risiken, Unsicherheiten und anderer Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Pläne, Absichten, Aktivitäten, Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Zu diesen Risiken gehören unter anderem: das Unternehmen kann die erwarteten Vorteile und Ziele seiner Partnerschaft mit FalconX nicht realisieren, das Unternehmen wird seine Attestierungsplattform nicht entwickeln und kommerziell bereitstellen, die Attestierungsplattform des Unternehmens wird nicht die erwarteten Vorteile und Anwendungen bringen und das Unternehmen wird seine Geschäftstätigkeit nicht wie derzeit geplant skalieren können. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen stellen die bestmögliche Beurteilung des Managements auf Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen dar. Es kann keine Garantie für zukunftsgerichtete Aussagen gegeben werden, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich abweichen. Daher werden die Leser davor gewarnt, sich unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Weder das Unternehmen noch einer seiner Vertreter geben Zusicherungen oder Garantien, weder ausdrücklich noch stillschweigend, in Bezug auf die Richtigkeit, Angemessenheit oder Vollständigkeit der Informationen in dieser Pressemitteilung. Weder das Unternehmen noch einer seiner Vertreter haften in irgendeiner Weise, sei es aus Vertrag, unerlaubter Handlung, Treu und Glauben oder anderweitig, gegenüber Ihnen oder einer anderen Person, die diese Pressemitteilung oder die darin enthaltenen Informationen verwendet, oder für Auslassungen darin. To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/265981 Click on, or paste the following link into your web browser,to view the associated documents http://www.newsfilecorp.com/release/265981

