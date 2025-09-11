Iondrive unterzeichnet bahnbrechende Recycling-Vereinbarung in den USA zur Rückgewinnung seltener Erden aus Elektroschrott

Anzeige / Werbung

Iondrive nimmt US-Markt mit Technologie zur Wertstoffgewinnung aus E-Waste ins Visier

Die in Australien ansässige Iondrive Ltd (ISIN: AU0000305542) hat einen bedeutenden Schritt auf die globale Bühne gemacht: Das Unternehmen hat eine verbindliche Vereinbarung mit Colt Recycling unterzeichnet, um seine Deep-Eutectic-Solvent-Technologie in den Vereinigten Staaten zu erproben. Ziel der Partnerschaft ist es, den unternehmenseigenen Prozess zur Rückgewinnung von wertvollen Metallen wie Gold, Kupfer und Palladium sowie der schwer zugänglichen seltenen Erden, die üblicherweise auf Deponien landen oder in niedrigwertigen Schmelzprozessen verloren gehen, zu validieren.

Colt, das jährlich rund 40 Millionen Pfund Elektronikschrott an mehreren US-Standorten verarbeitet, wird Iondrive mit gemischtem E-Waste-Feedstock für Tests beliefern. Die 21-monatige Vereinbarung beginnt mit kleinmaßstäblichen Versuchen und sieht eine mögliche Ausweitung auf den kommerziellen Betrieb vor, sofern die Ergebnisse positiv ausfallen. Darüber hinaus ermöglicht der Rahmenvertrag die Errichtung von Lösungsmittel-Verarbeitungseinheiten direkt an Colt-Standorten, was eine Integration der Iondrive-Technologie in bestehende Recycling-Infrastrukturen ermöglichen könnte.

Krise in der Versorgung mit seltenen Erden eröffnet neue Chancen

Seltene Erden stehen im Zentrum globaler Sorgen um Lieferketten, da über 90% der Raffineriekapazitäten weiterhin in China liegen. Jüngste Störungen haben die Fragilität dieser kritischen Versorgung verdeutlicht, insbesondere für Branchen wie Elektromobilität, Windkraft, Smartphones und Verteidigung, die stark von diesen Materialien abhängig sind. Obwohl Leiterplatten und andere Elektronikabfälle relevante Konzentrationen dieser Elemente enthalten, war eine wirtschaftliche Rückgewinnung bisher kaum möglich.

Die Technologie von Iondrive könnte hier Abhilfe schaffen. CEO Dr. Ebbe Dommisse zeigt sich überzeugt, dass die Lösungsmittelchemie des Unternehmens das Potenzial hat, neue Maßstäbe zu setzen. "Diese Vereinbarung mit Colt gibt uns die Möglichkeit zu zeigen, dass unsere Technologie das leisten kann, was bestehende Recyclingprozesse nicht schaffen", sagte er. "Im Erfolgsfall wäre dies ein bedeutender Schritt, um diese kritischen Materialien auf nachhaltige Weise wieder in den Kreislauf zurückzuführen und Iondrive gleichzeitig für eine zukünftige Präsenz in Nordamerika zu positionieren."

Colt sieht Vorteile für Nachhaltigkeit und Lieferkette

Auch Jim Maher, CEO von Colt Recycling, betonte die Bedeutung der Zusammenarbeit. Er wies darauf hin, dass seltene Erden zwar in vielen der von seinem Unternehmen verarbeiteten Materialien enthalten seien, jedoch "fast nie zurückgewonnen" würden. Maher ergänzte: "Durch ihre Rückführung in die Lieferketten haben wir das Potenzial, die Industrien zu unterstützen, die auf sie angewiesen sind, und gleichzeitig die Nachhaltigkeit unserer Prozesse zu verbessern."

Der weltweite Markt für Elektroschrott verdeutlicht das Ausmaß der Chance: Mit einem geschätzten Volumen von rund 91 Milliarden US-Dollar jährlich wird weniger als ein Viertel formell recycelt. Allein Leiterplatten können Metalle im Wert von bis zu 36.000 US-Dollar pro Tonne enthalten - sie gehören damit zu den wertvollsten Abfallströmen der Welt.

Geschlossener Lösungsmittelkreislauf bietet skalierbare Alternative

Die Lösungsmittel-basierte Extraktionstechnologie von Iondrive ist darauf ausgelegt, die Schwächen konventioneller Schmelz- und Säureverfahren zu beheben. Sie arbeitet bei niedrigeren Temperaturen, verzichtet auf aggressive Chemikalien und kann Metalle selektiv extrahieren. Zudem handelt es sich um ein geschlossenes Kreislaufsystem mit minimalem Lösungsmittelverlust - ein Ansatz, der sowohl skalierbar als auch umweltverträglich sein könnte.

Positionierung für Wachstum bei kritischen Rohstoffen und Kreislaufwirtschaft

Für Iondrive ist die Vereinbarung mit Colt sowohl ein Validierungstest als auch ein strategisches Sprungbrett. Ein erfolgreicher Verlauf könnte dem Unternehmen eine nordamerikanische Basis sichern und zeigen, dass seine Technologie in der Lage ist, aus einem der schwierigsten Abfallströme der Recyclingbranche Wert zu schöpfen.

Für Investoren geht es dabei weniger um kurzfristige Umsätze, sondern vielmehr um die strategische Positionierung - Iondrive bewegt sich an der Schnittstelle zweier globaler Megatrends: dem Wettlauf um seltene Erden und dem Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft.

__________

Iondrive Ltd

ISIN: AU0000305542

https://iondrive.com.au/

Enthaltene Werte: AU0000305542