Bern - Ericsson freut sich, Kenneth Ong ab dem 1. September 2025 als Country Manager von Ericsson Schweiz zu begrüssen. Mit Sitz in Bern verantwortet Ong die Zusammenarbeit von Ericsson mit Swisscom sowie weiteren Mobilfunknetzbetreibern, öffentlichen Institutionen und Unternehmenskunden in der Schweiz. Zuvor leitete Kenneth Ong den Bereich Key Accounts. In seiner neuen Funktion berichtet er direkt an Andrea Missori, Head of Customer Unit South Europe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab