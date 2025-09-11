Anzeige
WKN: 745420 | ISIN: DE0007454209 | Ticker-Symbol: TCU
Frankfurt
11.09.25 | 08:05
0,348 Euro
-14,71 % -0,060
Branche
Unterhaltung
Aktienmarkt
General Standard
Dow Jones News
11.09.2025 11:51 Uhr
211 Leser
Artikel bewerten:
(1)

PTA-PVR: TC Unterhaltungselektronik AG: Korrektur einer Veröffentlichung gem. § 40 Abs. 1 WpHG vom 04.09.2025

DJ PTA-PVR: TC Unterhaltungselektronik AG: Korrektur einer Veröffentlichung gem. § 40 Abs. 1 WpHG vom 04.09.2025

Veröffentlichung gem. -- 40 Abs. 1 WpHG

TC Unterhaltungselektronik AG: Korrektur einer Veröffentlichung gem. -- 40 Abs. 1 WpHG vom 04.09.2025

Kobern-Gondorf (pta000/11.09.2025/11:20 UTC+2) - Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten 

Name:              TC Unterhaltungselektronik AG 
Legal Entity Identifier (LEI): 391200KETHWVAXQ6CJ61 
Straße, Hausnr:         Kastorbachstraße 11 
PLZ:              56330 
Ort:              Kobern-Gondorf, Deutschland

2. Grund der Mitteilung Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Natürliche Person (Vorname, Nachname): Guido Ciburski Geburtsdatum: 06.03.1964

4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechte, wenn abweichend von 3.

5. Datum der Schwellenberührung 01.09.2025

6. Gesamtstimmrechtsanteile 

Anteil Stimmrechte in %  Anteil Instrumente in %    Summe Anteile in %  Gesamtzahl der Stimmrechte 
          (Summe 7.a.)     (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)    (Summe 7.a. + 7.b.)     nach -- 41 WpHG 
   neu   5,73          0,00             5,73           1.277.288 
  letzte   23,35          0,00             23,35 
 Mitteilung

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (---- 33, 34 WpHG) 

ISIN    absolut direkt (-- 33  absolut zugerechnet (-- 34   direkt in % (-- 33  zugerechnet in % (-- 34 
            WpHG)            WpHG)           WpHG)          WpHG) 
DE0007454209 73.205                         5,73 
  Summe:                      73.205                         5,73

b.1. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG 

Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 
                            Summe:           0        0,00

b.2. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG 

Art des   Verfalldatum  Ausübungszeitraum /   Barausgleich oder physische   Stimmrechte  Stimmrechte in 
 Instruments             Laufzeit          Abwicklung        absolut      % 
                                    Summe:           0       0,00

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.

9. Bei Vollmacht gemäß -- 34 Abs. 3 WpHG (nur möglich bei einer Zurechnung nach -- 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung: N/A

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung: 

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile 
%         %         %

10. Sonstige Informationen

Datum 03.09.2025

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      TC Unterhaltungselektronik AG 
           Kastorbachstraße 11 
           56330 Kobern-Gondorf 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Petra Bauersachs 
Tel.:         +49 172 6584139 
E-Mail:        bauersachs@telecontrol.de 
Website:       www.telecontrol.de 
ISIN(s):       DE0007454209 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart

[ source: https://www.pressetext.com/news/1757582400735 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 11, 2025 05:20 ET (09:20 GMT)

© 2025 Dow Jones News
