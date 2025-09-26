DJ PTA-Adhoc: TC Unterhaltungselektronik AG: Strategische Neuausrichtung der TU Unterhaltungselektronik AG - United Eco Solution America Inc. soll im Rahmen einer Sacheinlage in die TCU AG eingebracht werden.

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

TC Unterhaltungselektronik AG: Strategische Neuausrichtung der TU Unterhaltungselektronik AG

United Eco Solution America Inc. soll im Rahmen einer Sacheinlage in die TCU AG eingebracht werden.

Kobern-Gondorf (pta000/26.09.2025/11:00 UTC+2)

Mit Mitteilung vom 9. September 2025 hat die TC Unterhaltungselektronik AG einen Wechsel im Vorstand und die Neuausrichtung der Gesellschaft bekannt gegeben.

Der Vorstand, mit Billigung des Aufsichtsrates, hat mit den Aktionären der United Eco Solutions America Inc. eine grundsätzliche Prüfung der Möglichkeiten einer Übernahme der United Eco Solutions America Inc. im Rahmen einer Sacheinlage vereinbart.

Im Rahmen einer Sacheinlage sollen 100% der Anteile an der United Eco Solutions America Inc. ("United Eco"), einer in Texas ansässigen Plattform für Nachhaltigkeit und Emissionszertifikate, gegen die Ausgabe von bis zu 60'000'000 Stammaktien der TU Unterhaltungselektronik AG, eingebracht werden.

Der Vorstand wird die für eine Sacheinlage notwendigen Schritte einleiten und zu gegebener Zeit zu einer Hauptversammlung einladen.

United Eco Solutions America Inc. auf einen Blick:

-- 300'000 verifizierte Emissionszertifikate in der Bilanz, die jeweils mindestens 45 USD pro Jahr für die nächsten 40 Jahre generieren - dies entspricht einem potenziellen wiederkehrenden Umsatz von mehr als USD 13,5 Millionen pro Jahr und einem impliziten langfristigen Bruttowert von mehr als USD 360 Millionen, vorbehaltlich der Überprüfung, der Programmregeln und der Marktbedingungen.

-- Proprietäre KI-gestützte Handels- und Kundenvermittlungsplattform, die es Unternehmenskunden ermöglicht, hochwertige Gold Standard- und Verified Carbon Standard-Zertifikate zu erwerben.

-- Langfristige Vereinbarungen mit Projekten in den Bereichen Wiederaufforstung, erneuerbare Energien und Natur in ganz Amerika.

"Diese Akquisition verschafft TCU sofortige Größe auf dem nordamerikanischen Kohlenstoffmarkt und eine einzigartige Plattform für langfristige wiederkehrende Einnahmen", sagte Thomas Kristensen, CEO von TCU. "Mit den 300'000 Premium-Zertifikaten und dem technologiegestützten Vertrieb von United Eco positionieren wir TCU als führendes Unternehmen auf dem globalen freiwilligen Kohlenstoffmarkt."

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: TC Unterhaltungselektronik AG Kastorbachstraße 11 56330 Kobern-Gondorf Deutschland Ansprechpartner: Petra Bauersachs Tel.: +49 172 6584139 E-Mail: bauersachs@telecontrol.de Website: www.telecontrol.de ISIN(s): DE0007454209 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart

[ source: https://www.pressetext.com/news/1758877200142 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 26, 2025 05:00 ET (09:00 GMT)