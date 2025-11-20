DJ PTA-Adhoc: TC Unterhaltungselektronik AG: TC Unterhaltungselektronik AG unterzeichnet Absichtserklärung zur Übernahme von United Eco Solutions America Inc.

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Kobern-Gondorf (pta000/20.11.2025/14:15 UTC+1)

TC Unterhaltungselektronik AG ("TCU AG") gibt bekannt, dass der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats und alle Aktionäre von United Eco Solutions America Inc. ("UES America Inc.") gemeinsam eine Absichtserklärung unterzeichnet haben, die die vollständige Übernahme von UES America Inc. durch eine geplante Sacheinlage in die TCU AG ermöglicht.

Als Basis für die geplante Transaktion haben die Parteien in der Absichtserklärung eine Bewertung von 300.000.000 Euro vereinbart, die durch die Ausgabe von 60.000.000 bis 100.000.000 neuen Aktien der TCU AG umgesetzt wird.

Dies ergibt einen impliziten Mindestwert von ca. 3,00 Euro/Aktie, abhängig von der endgültigen Bewertung und der finalen Anzahl der im Rahmen der Sachkapitalerhöhung zu emittierenden Aktien.

Zur Umsetzung der Transaktion und der Ausrichtung auf das zukünftige Geschäftsmodell wird die TCU AG, vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre, in United Eco Solutions AG umbenannt und die Satzung der TCU AG erneuert und somit an die Anforderungen eines börsennotierten Unternehmens angepasst. Neben der Verlegung des Hauptsitzes nach Frankfurt am Main werden Vorstand und Aufsichtsrat an der Hauptversammlung bei den Aktionäre die Genehmigung einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlage von bis zu 8 Millionen Euro zur Finanzierung des Übergangs der TCU AG beantragen. Die Einladung zur Hauptversammlung wird in einer separaten Mitteilung veröffentlicht.

