Mittwoch, 24.09.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Avanti Gold explodiert auf neue Hochs: Gold bei 3.750 $ - und Misisi zündet die nächste Stufe!
WKN: 745420 | ISIN: DE0007454209 | Ticker-Symbol: TCU
Frankfurt
24.09.25 | 08:02
0,484 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Unterhaltung
Aktienmarkt
General Standard
Dow Jones News
24.09.2025 15:03 Uhr
166 Leser
Artikel bewerten:
(1)

PTA-AFR: TC Unterhaltungselektronik AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG

DJ PTA-AFR: TC Unterhaltungselektronik AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG

Vorabbekanntmachung Finanzberichte gemäß ---- 114-117 WpHG

TC Unterhaltungselektronik AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß ---- 114-117 WpHG

Kobern-Gondorf (pta000/24.09.2025/14:30 UTC+2) - TC Unterhaltungselektronik AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Bericht: Halbjahresbericht 2025 Berichtszeitraum: 01.01.2025 - 30.06.2025 Internet-Veröffentlichung: https://tcu.world/shareholders.php?link=2025 Veröffentlichungsdatum: 26.09.2025

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      TC Unterhaltungselektronik AG 
           Kastorbachstraße 11 
           56330 Kobern-Gondorf 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Petra Bauersachs 
Tel.:         +49 172 6584139 
E-Mail:        bauersachs@telecontrol.de 
Website:       www.telecontrol.de 
ISIN(s):       DE0007454209 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart

[ source: https://www.pressetext.com/news/1758717000089 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 24, 2025 08:30 ET (12:30 GMT)

© 2025 Dow Jones News
