DJ PTA-AFR: TC Unterhaltungselektronik AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG
TC Unterhaltungselektronik AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß ---- 114-117 WpHG
Kobern-Gondorf (pta000/24.09.2025/14:30 UTC+2) - TC Unterhaltungselektronik AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Halbjahresbericht 2025 Berichtszeitraum: 01.01.2025 - 30.06.2025 Internet-Veröffentlichung: https://tcu.world/shareholders.php?link=2025 Veröffentlichungsdatum: 26.09.2025
Aussender: TC Unterhaltungselektronik AG
Kastorbachstraße 11
56330 Kobern-Gondorf
Deutschland
ISIN(s): DE0007454209 (Aktie)
