Von Adriano Marchese

DOW JONES--Eine Gentherapie von Sanofi zur Behandlung der neovaskulären altersbedingten Makuladegeneration ist in den USA für eine beschleunigte Entwicklung zugelassen worden. Der französische Pharmakonzern teilte mit, dass die US-Gesundheitsbehörde Food and Drug Administration (FDA) dem Gentherapie-Kandidaten SAR402663, der einmalig in den Glaskörper des Auges (intravitreal) gespritzt wird, den Status sogenannen "Fast-Track-Status" für diese Augenerkrankung gewährt hat.

Das Fast-Track-Verfahren zielt darauf ab, die Entwicklung und Prüfung von Arzneimitteln zur Behandlung schwerwiegender Erkrankungen und zur Erfüllung ungedeckter medizinischer Bedürfnisse zu beschleunigen. Die neovaskuläre altersbedingte Makuladegeneration (AMD) ist eine fortschreitende Erkrankung der Makula, des Teils der Netzhaut, der für das zentrale Sehen verantwortlich ist.

Sanofi erklärte, seine Gentherapie ziele darauf ab, die der Krankheit zugrunde liegende Pathologie zu bekämpfen, indem das abnormale Wachstum von Blutgefäßen blockiert, die Gefäße weniger undicht gemacht und Schäden an der Netzhaut minimiert werden. Zudem würde die Behandlungsbelastung sinken, da häufige intravitreale Injektionen entfallen würden.

September 11, 2025 07:15 ET (11:15 GMT)

