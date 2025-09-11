Vancouver, British Columbia, (11. September 2025) / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ("ZenaTech"), ein Anbieter von Technologielösungen für Unternehmen, der auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Software-as-a-Service (SaaS) für Unternehmen sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt die Übernahme von Lescure Engineers Inc. bekannt, einem etablierten Unternehmen für Tiefbau und Landvermessung mit Sitz in Santa Rosa, Kalifornien. Die Übernahme soll bis zum 12. September abgeschlossen sein und stellt die erste DaaS-Übernahme von ZenaTech in Nordkalifornien dar. Damit fasst das Unternehmen strategisch Fuß in einem der dynamischsten Märkte des Landes für Präzisionslandwirtschaft, Weinbau und gewerbliche Landerschließung.

"Kaliforniens riesige Agrarwirtschaft, die vielfältigen Anbaukulturen und Herausforderungen in Bezug auf Arbeitskräfte und Wasser machen es zu einem idealen Markt für die KI-gestützten DaaS-Lösungen von ZenaTech", sagte der CEO von ZenaTech, Dr. Shaun Passley. "Durch die Kombination der jahrzehntelangen, anerkannten Kompetenz von Lescure Engineers mit unserer KI-gestützten Drohnenplattform können wir den Landwirtschafts- und Weinbausektoren Kaliforniens mehr Präzision, Nachhaltigkeit und Skalierbarkeit bieten und damit die landwirtschaftliche Praxis grundlegend verändern."

Lescure Engineers wurde 1979 gegründet und bietet Full-Service-Lösungen in den Bereichen Tiefbau, Landvermessung und Entwicklungsplanung. Das Unternehmen verfügt über Fachkompetenz in den Bereichen Wasser- und Abwassersysteme, Versorgungs- und Entwässerungsplanung, Geländegestaltung, Erosionsschutz, Genehmigungsanträge für Gewerbe- und Weingüter, Bauwesen und Parzellierung. im Mittelpunkt des Ansatzes von Lescure Engineers steht Nachhaltigkeit, wobei langfristige Umwelt- und Wassermanagementaspekte in jedes Projekt integriert werden.

Kalifornien, wo sich fast 90 % der Rebfläche der USA befindet, ist ein wachstumsstarker Markt für drohnengestützte Präzisionslandwirtschaft. Die DaaS-Plattform von ZenaTech ermöglicht es Kunden aus dem Weinbau und der Landwirtschaft, autonome KI-Drohnen für Luftbildaufnahmen, Präzisionssprühungen, Bewässerungsanalysen und die Überwachung von Waldbränden einzusetzen, ohne Hardware kaufen, Piloten einstellen oder behördliche Genehmigungen einholen zu müssen.

Dies ist die neunte Übernahme in den USA im Rahmen des Ziels von ZenaTech, bis Mitte nächsten Jahres 25 Drone-as-a-Service-Standorte zu erwerben und zu etablieren. Das DaaS-Modell des Unternehmens bietet flexiblen, bedarfsorientierten Zugang zu Drohnendiensten für Vermessungen, Inspektionen, Automatisierung und mehr auf Abonnement- oder Pay-per-Use-Basis. Somit sind keine Investitionen in Drohnenhardware und -software, Piloten, Wartung oder die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften erforderlich. Das Unternehmen erwirbt Landvermessungs- und andere Unternehmen, die für Innovationen im Drohnenbereich geeignet sind, um seine nationale Vision eines skalierbaren, technologiegestützten Multiservice-Drohnenunternehmens voranzutreiben, das auf bestehenden Kunden und wiederkehrenden Einnahmen beruht.

Über ZenaTech

https://www.zenatech.com/ (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Unternehmen für Technologielösungen, das sich auf KI-Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise SaaS und Quantencomputing für missionskritische Geschäfts- und Regierungsanwendungen spezialisiert hat. Seit 2017 nutzt das Unternehmen seine Expertise in der Softwareentwicklung und erweitert seine Fähigkeiten in der Entwicklung und Herstellung von Drohnen durch ZenaDrone, um Innovation und Verbesserung von Prozessen in den Bereichen Inspektion, Überwachung, Sicherheit, Compliance und Vermessung für Kunden zu erreichen. Mit Unternehmenssoftwarekunden, die Markenlösungen in den Bereichen Strafverfolgung, Gesundheit, Regierung und Industrie einsetzen, und Drohnen, die in diesen sowie in den Bereichen Landwirtschaft, Verteidigung und Logistik eingesetzt werden, trägt das Lösungsportfolio von ZenaTech zu einer außergewöhnlichen Betriebseffizienz, Präzision und Kosteneinsparungen bei. Das Unternehmen verfügt über globale Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Taiwan und den Vereinigten Arabischen Emiraten und baut sein DaaS-Geschäft sowie sein Netzwerk von Standorten in den USA durch Übernahmen weiter aus.

Über ZenaDrone

https://www.zenadrone.com/, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und produziert autonome Drohnenlösungen für Unternehmen, die unter anderem von Software für maschinelles Lernen, KI, prädiktive Modellierung, Quantencomputing sowie anderen Software- und Hardware-Innovationen Gebrauch machen. Das Unternehmen wurde gegründet, um den Hanfanbau zu revolutionieren, und hat seinen Schwerpunkt inzwischen auf multifunktionale Drohnenlösungen für industrielle Überwachungs-, Kontroll-, Inspektions-, Verfolgungs-, Prozessautomatisierungs- und Verteidigungsanwendungen ausgeweitet. Derzeit kommt die Drohne ZenaDrone 1000 in Pflanzenmanagementanwendungen in der Landwirtschaft und bei kritischen Frachttransporten im Verteidigungssektor zum Einsatz. Die für Innenräume konzipierte Drohne IQ Nano wird für die Bestandsverwaltung und Sicherheitsanwendungen in Lager- und Logistiksektoren verwendet und IQ Square ist eine Outdoor-Drohne, die für Landvermessungen und Inspektionen im kommerziellen und im Verteidigungssektor entwickelt wurde.

Ansprechpartner für weitere Informationen:

Für Unternehmen, Investoren und Medien:

Linda Montgomery

ZenaTech

312-241-1415

investors@zenatech.com

Für Investoren:

Michael Mason

CORE IR

investors@zenatech.com

Safe-Harbor-Erklärung

Diese Pressemitteilung und die zugehörigen Kommentare des Managements von ZenaTech, Inc. enthalten "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der US-Bundeswertpapiergesetze und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf künftige Ereignisse oder die künftige Leistung von ZenaTech und spiegeln die Erwartungen und Prognosen des Managements in Bezug auf das Wachstum, die Betriebsergebnisse, die Leistung sowie die Geschäftsaussichten und -möglichkeiten von ZenaTech wider. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Informationen an Begriffen wie "kann", "wird", "sollte", "erwarten", "planen", "antizipieren", "anstreben", "ist/sind wahrscheinlich", "glauben", "schätzen", "vorhersagen", "potenziell", "fortsetzen" oder der Verneinung dieser Begriffe oder anderen vergleichbaren Begriffen zu erkennen, die zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen sollen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in diesem Dokument gehören unter anderem die Erwartungen von ZenaTech in Bezug auf Einnahmen, Ausgaben, Produktion, Betrieb, Kosten, Cashflow und künftiges Wachstum; Erwartungen in Bezug auf künftige Produktionskosten und -kapazitäten; die Fähigkeit von ZenaTech, Produkte wie derzeit geplant auf den Markt zu bringen, einschließlich der Drohnenprodukte ZenaDrone 1000 und IQ Nano; der voraussichtliche Barmittelbedarf von ZenaTech und der Bedarf an zusätzlichen Finanzmitteln; die Absicht von ZenaTech, das Geschäft und den Betrieb auszubauen, sowie das Ausführungsrisiko; Erwartungen in Bezug auf künftige Betriebe und Kosten; die Volatilität der Aktienkurse und die Marktbedingungen in den Branchen, in denen ZenaTech tätig ist; politische, wirtschaftliche, umweltbezogene, steuerliche, sicherheitsrelevante und andere Risiken, die mit der Tätigkeit in Wachstumsmärkten verbunden sind; regulatorische Risiken; ungünstige Publicity oder Verbraucherwahrnehmung; Schwierigkeiten bei der Vorhersage von Branchentrends; die Fähigkeit, Schlüsselpersonal einzustellen; die Wettbewerbsbedingungen der Branche und die Wettbewerbs- und Geschäftsstrategien von ZenaTech; ZenaTechs erwartete Geschäftsziele für die nächsten zwölf Monate; ZenaTechs Fähigkeit, zusätzliche Mittel durch den Verkauf von Eigen- oder Fremdkapital zu beschaffen; Investitionskapital und Marktanteile; die Fähigkeit, geplante Übernahmen abzuschließen; Veränderungen in den Zielmärkten; Marktunsicherheit; die Fähigkeit, zusätzliches Kapital zu beschaffen, auch durch die Notierung seiner Wertpapiere in verschiedenen Rechtsordnungen; Wachstumsmanagement (Pläne und Zeitplan für die Expansion); Patentverletzungen; Rechtsstreitigkeiten; geltende Gesetze, Vorschriften und alle Änderungen, die sich auf die Geschäftstätigkeit von ZenaTech auswirken.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81006Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81006&tr=1



