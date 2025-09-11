EQS-Ad-hoc: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission
NZWL beschließt Emission einer neuen fünfjährigen 9,875 % Anleihe im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro inklusive Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe 2019/2025 und Anleihe 2021/2026
Im Rahmen des öffentlichen Umtauschangebots können sowohl die Inhaber der mit 8,244 Mio. Euro ausstehenden 6,5 % Schuldverschreibungen 2019/2025 (ISIN: DE000A255DF3) als auch die Inhaber der mit 12,3 Mio. Euro ausstehenden 6,0 % Schuldverschreibungen 2021/2026 (ISIN: DE000A3MP5K7) ihre Schuldverschreibungen jeweils im Verhältnis 1 zu 1 in die angebotenen neuen 9,875 % Schuldverschreibungen 2025/2030 tauschen. Zudem erhalten sie je umgetauschter Schuldverschreibung jeweils einen Zusatzbetrag in Höhe von 20 Euro und die aufgelaufenen Stückzinsen. Das öffentliche Umtauschangebot wird am 15. September 2025 beginnen und am 13. Oktober 2025 (18 Uhr) enden.
Im Rahmen des öffentlichen Angebots zur Neuzeichnung in Deutschland und Luxemburg können interessierte Anleger vom 15. September 2025 bis zum 14. Oktober 2025 (12 Uhr) ihre Kaufanträge über eine Online-Zeichnungsstrecke der Emittentin unter www.nzwl.de/ir abgeben.
Zusätzlich erfolgt vom 29. September 2025 bis zum 17. Oktober 2025 (12 Uhr) durch die Quirin Privatbank AG und M.M.Warburg & CO als Joint Bookrunners eine Privatplatzierung ausschließlich an qualifizierte Anleger in Deutschland und bestimmten anderen europäischen Ländern. Die Transaktion wird von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet.
Der Emissionserlös aus dem öffentlichen Angebot und der Privatplatzierung dient zur Stärkung der Finanzkraft der NZWL für Investitionen in Wachstum und in neue Produkte bei Hybrid- und alternativen Antrieben sowie in Produkte der E-Mobilität.
Der heute von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligte und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifizierte Wertpapierprospekt ist auf der Webseite der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH unter www.nzwl.de/ir verfügbar.
Die neue Anleihe 2025/2030 soll voraussichtlich am 21. Oktober 2025 in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen werden.
Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.
Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.nzwl.de/ir einsehbar sind.
Eckdaten der Anleihe 2025/2030
