Leipzig, 11. September 2025 - Die Geschäftsführung der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH hat heute beschlossen, eine neue Anleihe (ISIN: DE000A4DFSF4) im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro zu begeben, die über die Laufzeit von fünf Jahren mit 9,875 % p.a. verzinst ist. Das Angebot für die neue Anleihe 2025/2030 besteht aus einem öffentlichen Umtauschangebot, einem öffentlichen Angebot und einer Privatplatzierung. Im Rahmen des öffentlichen Umtauschangebots können sowohl die Inhaber der mit 8,244 Mio. Euro ausstehenden 6,5 % Schuldverschreibungen 2019/2025 (ISIN: DE000A255DF3) als auch die Inhaber der mit 12,3 Mio. Euro ausstehenden 6,0 % Schuldverschreibungen 2021/2026 (ISIN: DE000A3MP5K7) ihre Schuldverschreibungen jeweils im Verhältnis 1 zu 1 in die angebotenen neuen 9,875 % Schuldverschreibungen 2025/2030 tauschen. Zudem erhalten sie je umgetauschter Schuldverschreibung jeweils einen Zusatzbetrag in Höhe von 20 Euro und die aufgelaufenen Stückzinsen. Das öffentliche Umtauschangebot wird am 15. September 2025 beginnen und am 13. Oktober 2025 (18 Uhr) enden. Im Rahmen des öffentlichen Angebots zur Neuzeichnung in Deutschland und Luxemburg können interessierte Anleger vom 15. September 2025 bis zum 14. Oktober 2025 (12 Uhr) ihre Kaufanträge über eine Online-Zeichnungsstrecke der Emittentin unter www.nzwl.de/ir abgeben. Zusätzlich erfolgt vom 29. September 2025 bis zum 17. Oktober 2025 (12 Uhr) durch die Quirin Privatbank AG und M.M.Warburg & CO als Joint Bookrunners eine Privatplatzierung ausschließlich an qualifizierte Anleger in Deutschland und bestimmten anderen europäischen Ländern. Die Transaktion wird von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet. Der Emissionserlös aus dem öffentlichen Angebot und der Privatplatzierung dient zur Stärkung der Finanzkraft der NZWL für Investitionen in Wachstum und in neue Produkte bei Hybrid- und alternativen Antrieben sowie in Produkte der E-Mobilität. Der heute von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligte und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifizierte Wertpapierprospekt ist auf der Webseite der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH unter www.nzwl.de/ir verfügbar. Die neue Anleihe 2025/2030 soll voraussichtlich am 21. Oktober 2025 in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen werden.



Wichtiger Hinweis:

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Umtauschangebots und eines öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt ein Angebot ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren Ausnahmevorschriften. Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden. Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.nzwl.de/ir einsehbar sind.



Kontakt:

Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

Tel.: +49 (0)89 8896906 25

E-Mail: nzwl@linkmarketservices.eu



Ende der Insiderinformation

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:



Eckdaten der Anleihe 2025/2030 Emittentin Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Emissionsvolumen Bis zu 15 Mio. Euro ISIN / WKN DE000A4DFSF4 / A4DFSF Kupon 9,875 % p.a. Ausgabepreis 100 % Stückelung 1.000 Euro Umtauschprämie 20 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2019/2025

20 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2021/2026 Umtauschfrist 15. September 2025 bis 13. Oktober 2025 (18 Uhr) Zeichnungsfrist 15. September 2025 bis 14. Oktober 2025 (12 Uhr): Zeichnung über www.nzwl.de/ir Valuta 21. Oktober 2025 Laufzeit 5 Jahre: 21. Oktober 2025 bis 21. Oktober 2030 (ausschließlich) Zinszahlung Jährlich, nachträglich am 21. Oktober eines jeden Jahres (erstmals 2026) Rückzahlungstermin 21. Oktober 2030 Rückzahlungspreis 100 % Status Nicht nachrangig, nicht besichert Sonderkündigungsrechte der Emittentin Ab 21. Oktober 2028 zu 102 % des Nennbetrags

Ab 21. Oktober 2029 zu 101 % des Nennbetrags Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25 % des HGB-Jahresüberschusses, bereinigt um Erträge aus dem Verkauf von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs

Verschuldungsbegrenzung: Net financial debt/EBITDA < 6,5

Wert veräußerter Vermögensgegenstände max. 50 % der konsolidierten Bilanzsumme

Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten

Kontrollwechsel

Drittverzug

Positivverpflichtung

Transparenzverpflichtung Anwendbares Recht Deutsches Recht Prospekt Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland) Börsensegment Voraussichtlich ab 21. Oktober 2025: Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) Financial Advisor Lewisfield Deutschland GmbH Joint Bookrunners Quirin Privatbank AG, M.M.Warburg & CO

