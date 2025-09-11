Die Allianz setzt ihren Expansionskurs im Versicherungs- und Rückversicherungsgeschäft fort: Allianz X, der Investmentarm der Allianz Gruppe, beteiligt sich strategisch am US-InsurTech Coterie Insurance. Das Unternehmen gilt als einer der spannendsten Newcomer im amerikanischen Markt für Gewerbeversicherungen.Coterie hat sich auf Sach- und Haftpflichtprodukte für kleine und mittelgroße Unternehmen spezialisiert - ein Segment, das in den USA rund 33 Millionen Firmen umfasst und gleichzeitig als komplex ...Den vollständigen Artikel lesen ...
