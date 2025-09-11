Zielvolumen von 15 Mio. Euro

Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (NZWL) begibt eine neue Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A4DFSF4) im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro. Die neue fünfjährige NZWL-Anleihe 2025/30 ist mit einem jährlichen Zinskupon von 9,875 % ausgestattet. Neben einem öffentlichen Zeichnungsangebot (ab 1.000 Euro Mindestanlage) gibt es ein Umtauschangebot an Anleger der NZWL-Anleihen 2019/25 (ISIN: DE000A255DF3) und 2021/26 (ISIN: DE000A3MP5K7) sowie eine Privatplatzierung bei qualifizierten Investoren. Der Emissionserlös soll neben der Refinanzierung der Alt-Anleihen für Investitionen in Wachstum und in neue Produkte der E-Mobilität dienen.

Zeichnungs- und Umtauschangebot starten am 15. September 2025

Sowohl das öffentlichen Angebot zur Neuzeichnung in Deutschland und Luxemburg als auch das Umtauschangebot an die Anleger der NZWL-Anleihen 2019/25 und 2021/26 starten ...

