The following instruments on XETRA do have their last trading day on 12.09.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 12.09.2025
ISIN Name
DE0005533400 DT.GRUNDST.AUKT.AG
AT000B066675 RLBK VBG.REVI. 18/25 MTN
DE000BU0E212 BRD USCHAT.AUSG.24/09
DE000DJ9AM39 DZ BANK IS.A2689
CH0426820350 IDORSIA 18/25 CV
ES0378641353 FADE 20/25
XS2226669617 GZ M.I.F.BVI 20/25 MTN
XS2229418145 CONT.RUID.D. 20/25
XS2203995670 SAU.EL.G.S.5 20/25
US80685XAC56 SCHLUM.FI.CD 20/25
XS2051371222 COUNTRY GARD 19/25
USJ57160DX83 NISSAN MOTOR 20/25 REGS
US98978VAK98 ZOETIS 15/25
US676167CB35 OEKB 20/25
DE000NLB0RB9 NORDLB FESTZINSANL.50/18
XS1875331636 ARGENTUM NETHERL.18/25MTN
US25468PDF09 TWDC ENTERPR.18 2025 MTN
CZ0001004253 CZECH REP. 2025 89
US42824CAW91 HP ENTERPRISE 16/25
XS1877892148 SKF AB 18/25
