Das Instrument DGR DE0005533400 DT.GRUNDST.AUKT.AG EQUITY hat seinen letzten Handelstag am 12.09.2025: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG GER0, SettlCurr EUR, CCP Y
The instrument DGR DE0005533400 DT.GRUNDST.AUKT.AG EQUITY has its last trading date on 12.09.2025: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG GER0, SettlCurr EUR, CCP Y
