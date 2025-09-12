Anzeige
Mehr »
Freitag, 12.09.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Diese Aktie sichert sich Exklusiv-Partnerschaft mit Babcock für Ukraine-Defence - Neubewertung voraus?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 896516 | ISIN: GB0003452173 | Ticker-Symbol: FGR
Tradegate
09.09.25 | 10:47
2,496 Euro
-2,58 % -0,066
Branche
Logistik/Transport
Aktienmarkt
FTSE-250
1-Jahres-Chart
FIRSTGROUP PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
FIRSTGROUP PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
2,4842,63209:09
2,5382,57809:09
PR Newswire
12.09.2025 08:06 Uhr
81 Leser
Artikel bewerten:
(0)

FirstGroup Plc - Transaction in Own Shares

FirstGroup Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, September 12

FirstGroup plc

Transaction in own shares

FirstGroup plc ("FirstGroup") announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme (the "Programme") announced on 10 June 2025, it has purchased the following number of its ordinary shares of 5 pence each ("Ordinary Shares") through Panmure Liberum Limited.

Date of Purchase

11 September 2025

Number of ordinary shares purchased

149,055

Weighted average price paid (p)

217.5517

Highest price paid (p)

218.80

Lowest price paid (p)

214.60

Following the above purchase, FirstGroup holds 186,082,495 Ordinary Shares in treasury. The total number of Ordinary Shares in issue excluding shares held as treasury shares is 564,612,520.FirstGroup initially intends to hold the purchased shares as treasury shares but may cancel them in due course.

The total number of voting rights in FirstGroup, excluding treasury shares as at 11 September 2025 is 564,612,520. This figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, FirstGroup under the FCA's Disclosure and Transparency Rules.

Contacts at FirstGroup

Marianna Bowes, Head of Investor Relations

David Blizzard, Company Secretary

companysecretariat@firstgroup.co.uk

Tel: +44 (0) 20 7725 3354

Transaction details

Issuer name: FirstGroup PLC

LEI: 549300DEJZCPWA4HKM93

ISIN: GB0003452173

Classification: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares

Intermediary name: Panmure Liberum Limited

Intermediary Code: PMURGB3L

Timezone: BST

Currency: GBp

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by Panmure Liberum Limited on behalf of FirstGroup as part of the Programme is detailed below:

Aggregate information:

Platform

Daily weighted average price of shares acquired (GBp)

Daily total volume (in number of shares)

XLON

217.47

60,454

BATE

217.67

69,811

CHIX

217.38

14,079

TRQX

217.41

4,711

Individual Transactions

11/09/2025

16:19:30

1

218.8

BATE

00041835073TRLO0

11/09/2025

16:19:31

820

218.8

BATE

00041835075TRLO0

11/09/2025

09:11:50

710

218.6

CHIX

00041822718TRLO0

11/09/2025

10:41:24

965

218.6

BATE

00041824924TRLO0

11/09/2025

10:41:24

936

218.6

BATE

00041824925TRLO0

11/09/2025

16:04:51

460

218.6

XLON

00041834118TRLO0

11/09/2025

16:04:51

968

218.6

XLON

00041834119TRLO0

11/09/2025

16:04:51

428

218.6

XLON

00041834120TRLO0

11/09/2025

16:04:51

206

218.6

XLON

00041834121TRLO0

11/09/2025

16:04:51

206

218.6

XLON

00041834122TRLO0

11/09/2025

16:04:51

323

218.6

XLON

00041834123TRLO0

11/09/2025

16:04:51

213

218.6

XLON

00041834124TRLO0

11/09/2025

16:04:51

733

218.6

XLON

00041834125TRLO0

11/09/2025

16:05:52

835

218.6

BATE

00041834217TRLO0

11/09/2025

16:05:52

2105

218.6

BATE

00041834218TRLO0

11/09/2025

08:56:45

737

218.4

XLON

00041822109TRLO0

11/09/2025

08:57:00

515

218.4

BATE

00041822119TRLO0

11/09/2025

09:11:59

514

218.4

BATE

00041822723TRLO0

11/09/2025

09:11:59

843

218.4

XLON

00041822724TRLO0

11/09/2025

09:11:59

41

218.4

TRQX

00041822725TRLO0

11/09/2025

09:11:59

447

218.4

TRQX

00041822726TRLO0

11/09/2025

09:11:59

1

218.4

BATE

00041822727TRLO0

11/09/2025

10:41:24

515

218.4

BATE

00041824922TRLO0

11/09/2025

10:41:24

623

218.4

XLON

00041824923TRLO0

11/09/2025

10:41:24

598

218.4

XLON

00041824926TRLO0

11/09/2025

10:41:24

975

218.4

CHIX

00041824927TRLO0

11/09/2025

11:45:56

647

218.4

BATE

00041826185TRLO0

11/09/2025

11:45:56

902

218.4

BATE

00041826186TRLO0

11/09/2025

16:07:18

122

218.4

BATE

00041834319TRLO0

11/09/2025

16:07:18

2222

218.4

BATE

00041834320TRLO0

11/09/2025

16:07:18

1283

218.4

CHIX

00041834321TRLO0

11/09/2025

16:07:18

1572

218.4

XLON

00041834322TRLO0

11/09/2025

16:08:01

691

218.4

BATE

00041834351TRLO0

11/09/2025

16:08:03

507

218.4

TRQX

00041834353TRLO0

11/09/2025

08:54:47

2590

218.2

XLON

00041822030TRLO0

11/09/2025

09:11:59

855

218.2

XLON

00041822728TRLO0

11/09/2025

09:11:59

515

218.2

BATE

00041822729TRLO0

11/09/2025

09:16:22

10

218.2

XLON

00041822874TRLO0

11/09/2025

09:16:22

441

218.2

XLON

00041822875TRLO0

11/09/2025

09:16:22

515

218.2

BATE

00041822876TRLO0

11/09/2025

09:22:10

251

218.2

BATE

00041823059TRLO0

11/09/2025

09:24:11

1468

218.2

BATE

00041823213TRLO0

11/09/2025

09:24:11

650

218.2

BATE

00041823214TRLO0

11/09/2025

09:24:11

2657

218.2

BATE

00041823215TRLO0

11/09/2025

09:50:29

99

218.2

BATE

00041823795TRLO0

11/09/2025

09:50:29

1950

218.2

BATE

00041823796TRLO0

11/09/2025

10:41:24

320

218.2

TRQX

00041824928TRLO0

11/09/2025

10:41:24

515

218.2

BATE

00041824929TRLO0

11/09/2025

11:37:36

137

218.2

BATE

00041825961TRLO0

11/09/2025

11:37:36

1061

218.2

BATE

00041825962TRLO0

11/09/2025

11:45:56

708

218.2

BATE

00041826179TRLO0

11/09/2025

11:45:56

1306

218.2

CHIX

00041826180TRLO0

11/09/2025

11:45:56

634

218.2

XLON

00041826181TRLO0

11/09/2025

11:45:56

240

218.2

BATE

00041826184TRLO0

11/09/2025

15:29:44

638

218.2

XLON

00041832398TRLO0

11/09/2025

15:29:44

380

218.2

XLON

00041832399TRLO0

11/09/2025

15:29:44

38

218.2

XLON

00041832400TRLO0

11/09/2025

15:29:53

270

218.2

XLON

00041832409TRLO0

11/09/2025

15:29:53

126

218.2

XLON

00041832410TRLO0

11/09/2025

15:43:35

572

218.2

XLON

00041833023TRLO0

11/09/2025

16:13:04

1170

218.2

BATE

00041834673TRLO0

11/09/2025

16:13:04

1287

218.2

XLON

00041834674TRLO0

11/09/2025

09:16:40

515

218

BATE

00041822889TRLO0

11/09/2025

09:18:06

1446

218

BATE

00041822905TRLO0

11/09/2025

09:18:07

5

218

BATE

00041822906TRLO0

11/09/2025

09:24:11

716

218

XLON

00041823211TRLO0

11/09/2025

09:24:11

515

218

BATE

00041823212TRLO0

11/09/2025

09:50:29

799

218

CHIX

00041823791TRLO0

11/09/2025

09:50:29

515

218

BATE

00041823792TRLO0

11/09/2025

09:50:29

304

218

TRQX

00041823793TRLO0

11/09/2025

09:50:29

666

218

XLON

00041823794TRLO0

11/09/2025

09:50:29

533

218

XLON

00041823797TRLO0

11/09/2025

10:41:29

718

218

BATE

00041824930TRLO0

11/09/2025

11:35:04

329

218

XLON

00041825921TRLO0

11/09/2025

11:35:04

375

218

XLON

00041825922TRLO0

11/09/2025

11:35:04

500

218

XLON

00041825923TRLO0

11/09/2025

11:35:04

561

218

XLON

00041825924TRLO0

11/09/2025

11:45:56

409

218

TRQX

00041826182TRLO0

11/09/2025

11:45:56

443

218

XLON

00041826183TRLO0

11/09/2025

11:45:56

601

218

XLON

00041826187TRLO0

11/09/2025

15:29:53

40

218

XLON

00041832411TRLO0

11/09/2025

15:30:00

2

218

XLON

00041832415TRLO0

11/09/2025

15:30:00

1343

218

XLON

00041832416TRLO0

11/09/2025

15:30:00

997

218

CHIX

00041832417TRLO0

11/09/2025

15:32:10

2013

218

BATE

00041832539TRLO0

11/09/2025

15:39:44

398

218

BATE

00041832847TRLO0

11/09/2025

15:40:33

447

218

XLON

00041832878TRLO0

11/09/2025

15:40:33

776

218

BATE

00041832879TRLO0

11/09/2025

15:40:33

814

218

CHIX

00041832880TRLO0

11/09/2025

15:40:33

330

218

XLON

00041832881TRLO0

11/09/2025

15:44:18

512

218

BATE

00041833045TRLO0

11/09/2025

15:45:06

516

218

BATE

00041833089TRLO0

11/09/2025

09:26:03

35

217.8

BATE

00041823290TRLO0

11/09/2025

09:35:34

515

217.8

BATE

00041823515TRLO0

11/09/2025

09:35:34

566

217.8

XLON

00041823516TRLO0

11/09/2025

09:37:17

515

217.8

BATE

00041823538TRLO0

11/09/2025

09:37:17

289

217.8

XLON

00041823539TRLO0

11/09/2025

09:37:17

283

217.8

XLON

00041823540TRLO0

11/09/2025

09:53:54

833

217.8

BATE

00041823933TRLO0

11/09/2025

10:35:03

740

217.8

XLON

00041824819TRLO0

11/09/2025

10:35:03

314

217.8

XLON

00041824820TRLO0

11/09/2025

10:35:03

345

217.8

XLON

00041824821TRLO0

11/09/2025

10:35:03

534

217.8

XLON

00041824822TRLO0

11/09/2025

10:35:03

569

217.8

XLON

00041824823TRLO0

11/09/2025

10:41:50

550

217.8

BATE

00041824932TRLO0

11/09/2025

10:52:53

888

217.8

XLON

00041825144TRLO0

11/09/2025

10:52:53

592

217.8

BATE

00041825145TRLO0

11/09/2025

11:47:56

862

217.8

BATE

00041826243TRLO0

11/09/2025

11:47:56

511

217.8

XLON

00041826244TRLO0

11/09/2025

15:32:10

839

217.8

BATE

00041832534TRLO0

11/09/2025

15:32:10

470

217.8

XLON

00041832535TRLO0

11/09/2025

15:32:10

290

217.8

XLON

00041832536TRLO0

11/09/2025

15:32:10

513

217.8

TRQX

00041832537TRLO0

11/09/2025

15:32:10

328

217.8

BATE

00041832538TRLO0

11/09/2025

15:32:10

181

217.8

BATE

00041832540TRLO0

11/09/2025

15:32:10

675

217.8

BATE

00041832541TRLO0

11/09/2025

15:32:11

611

217.8

XLON

00041832542TRLO0

11/09/2025

15:32:11

701

217.8

BATE

00041832543TRLO0

11/09/2025

15:42:32

541

217.8

BATE

00041832953TRLO0

11/09/2025

08:49:44

157

217.6

XLON

00041821871TRLO0

11/09/2025

08:49:44

250

217.6

XLON

00041821872TRLO0

11/09/2025

08:49:44

5

217.6

XLON

00041821873TRLO0

11/09/2025

09:54:48

421

217.6

XLON

00041823944TRLO0

11/09/2025

09:58:28

528

217.6

BATE

00041824057TRLO0

11/09/2025

11:00:49

810

217.6

XLON

00041825255TRLO0

11/09/2025

11:00:49

805

217.6

BATE

00041825256TRLO0

11/09/2025

11:00:49

632

217.6

BATE

00041825257TRLO0

11/09/2025

14:48:54

215

217.6

XLON

00041830659TRLO0

11/09/2025

14:48:54

208

217.6

XLON

00041830660TRLO0

11/09/2025

14:48:54

208

217.6

XLON

00041830661TRLO0

11/09/2025

14:51:48

102

217.6

XLON

00041830746TRLO0

11/09/2025

14:51:48

395

217.6

XLON

00041830747TRLO0

11/09/2025

14:54:42

163

217.6

XLON

00041830906TRLO0

11/09/2025

14:54:42

230

217.6

XLON

00041830907TRLO0

11/09/2025

14:54:42

207

217.6

XLON

00041830908TRLO0

11/09/2025

14:54:42

88

217.6

XLON

00041830909TRLO0

11/09/2025

14:54:52

482

217.6

BATE

00041830915TRLO0

11/09/2025

14:54:52

479

217.6

BATE

00041830916TRLO0

11/09/2025

14:54:52

493

217.6

BATE

00041830917TRLO0

11/09/2025

14:54:52

488

217.6

BATE

00041830918TRLO0

11/09/2025

14:54:52

474

217.6

BATE

00041830919TRLO0

11/09/2025

14:54:53

485

217.6

BATE

00041830920TRLO0

11/09/2025

14:54:54

465

217.6

BATE

00041830921TRLO0

11/09/2025

14:54:54

439

217.6

BATE

00041830922TRLO0

11/09/2025

14:54:55

329

217.6

BATE

00041830923TRLO0

11/09/2025

14:54:56

1838

217.6

BATE

00041830925TRLO0

11/09/2025

15:20:25

305

217.6

XLON

00041832067TRLO0

11/09/2025

15:20:25

499

217.6

XLON

00041832068TRLO0

11/09/2025

15:33:15

389

217.6

BATE

00041832604TRLO0

11/09/2025

15:34:15

365

217.6

BATE

00041832649TRLO0

11/09/2025

15:36:22

845

217.6

XLON

00041832721TRLO0

11/09/2025

09:59:22

288

217.4

XLON

00041824096TRLO0

11/09/2025

09:59:22

4

217.4

XLON

00041824097TRLO0

11/09/2025

09:59:23

169

217.4

XLON

00041824098TRLO0

11/09/2025

09:59:23

61

217.4

BATE

00041824099TRLO0

11/09/2025

14:44:53

399

217.4

XLON

00041830494TRLO0

11/09/2025

14:44:53

440

217.4

XLON

00041830495TRLO0

11/09/2025

14:44:53

500

217.4

XLON

00041830496TRLO0

11/09/2025

14:44:53

673

217.4

XLON

00041830497TRLO0

11/09/2025

14:44:53

36

217.4

XLON

00041830498TRLO0

11/09/2025

14:45:05

714

217.4

XLON

00041830510TRLO0

11/09/2025

14:47:13

86

217.4

BATE

00041830581TRLO0

11/09/2025

14:47:13

33

217.4

BATE

00041830582TRLO0

11/09/2025

14:55:53

1270

217.4

XLON

00041830961TRLO0

11/09/2025

14:55:53

388

217.4

TRQX

00041830962TRLO0

11/09/2025

14:55:53

921

217.4

BATE

00041830963TRLO0

11/09/2025

14:55:55

399

217.4

XLON

00041830964TRLO0

11/09/2025

14:55:55

170

217.4

XLON

00041830965TRLO0

11/09/2025

14:55:55

208

217.4

TRQX

00041830967TRLO0

11/09/2025

14:56:06

109

217.4

TRQX

00041830979TRLO0

11/09/2025

14:57:25

372

217.4

XLON

00041831026TRLO0

11/09/2025

14:57:25

724

217.4

BATE

00041831027TRLO0

11/09/2025

14:57:25

24

217.4

XLON

00041831028TRLO0

11/09/2025

12:00:00

705

217.2

XLON

00041826534TRLO0

11/09/2025

12:00:00

799

217.2

BATE

00041826536TRLO0

11/09/2025

14:45:05

452

217.2

BATE

00041830511TRLO0

11/09/2025

14:45:05

452

217.2

CHIX

00041830512TRLO0

11/09/2025

14:45:06

499

217.2

XLON

00041830513TRLO0

11/09/2025

14:45:06

1093

217.2

CHIX

00041830514TRLO0

11/09/2025

14:45:06

446

217.2

BATE

00041830515TRLO0

11/09/2025

15:00:20

605

217.2

XLON

00041831149TRLO0

11/09/2025

15:00:20

927

217.2

BATE

00041831150TRLO0

11/09/2025

15:00:20

658

217.2

CHIX

00041831151TRLO0

11/09/2025

15:12:13

369

217.2

BATE

00041831713TRLO0

11/09/2025

15:12:57

1435

217.2

BATE

00041831732TRLO0

11/09/2025

15:12:57

140

217.2

XLON

00041831733TRLO0

11/09/2025

15:12:57

9

217.2

XLON

00041831734TRLO0

11/09/2025

15:12:57

1183

217.2

XLON

00041831735TRLO0

11/09/2025

12:00:00

419

217

XLON

00041826535TRLO0

11/09/2025

12:00:00

475

217

BATE

00041826537TRLO0

11/09/2025

12:45:04

211

217

XLON

00041827557TRLO0

11/09/2025

12:45:04

447

217

XLON

00041827558TRLO0

11/09/2025

12:45:04

500

217

XLON

00041827559TRLO0

11/09/2025

12:45:04

537

217

XLON

00041827560TRLO0

11/09/2025

12:54:23

111

217

BATE

00041827812TRLO0

11/09/2025

12:54:23

940

217

BATE

00041827813TRLO0

11/09/2025

12:54:23

765

217

BATE

00041827814TRLO0

11/09/2025

12:54:23

280

217

BATE

00041827815TRLO0

11/09/2025

13:05:28

480

217

BATE

00041827994TRLO0

11/09/2025

13:10:18

393

217

BATE

00041828106TRLO0

11/09/2025

13:10:18

122

217

BATE

00041828107TRLO0

11/09/2025

13:15:08

433

217

BATE

00041828201TRLO0

11/09/2025

13:19:58

206

217

BATE

00041828342TRLO0

11/09/2025

13:19:58

413

217

BATE

00041828343TRLO0

11/09/2025

13:23:40

543

217

BATE

00041828397TRLO0

11/09/2025

13:23:40

543

217

XLON

00041828398TRLO0

11/09/2025

13:23:40

137

217

TRQX

00041828399TRLO0

11/09/2025

13:23:40

653

217

XLON

00041828400TRLO0

11/09/2025

13:23:40

136

217

TRQX

00041828401TRLO0

11/09/2025

08:43:45

183

216.8

XLON

00041821723TRLO0

11/09/2025

08:43:45

335

216.8

XLON

00041821724TRLO0

11/09/2025

12:12:20

80

216.8

BATE

00041826757TRLO0

11/09/2025

12:12:20

674

216.8

BATE

00041826758TRLO0

11/09/2025

12:12:20

663

216.8

XLON

00041826760TRLO0

11/09/2025

12:15:42

612

216.8

XLON

00041826850TRLO0

11/09/2025

12:15:42

697

216.8

BATE

00041826851TRLO0

11/09/2025

12:45:04

726

216.8

BATE

00041827561TRLO0

11/09/2025

12:45:04

364

216.8

TRQX

00041827562TRLO0

11/09/2025

12:45:04

727

216.8

XLON

00041827563TRLO0

11/09/2025

12:45:04

1156

216.8

CHIX

00041827564TRLO0

11/09/2025

13:21:04

807

216.8

XLON

00041828359TRLO0

11/09/2025

13:21:04

730

216.8

CHIX

00041828360TRLO0

11/09/2025

13:24:01

455

216.8

XLON

00041828405TRLO0

11/09/2025

13:24:01

471

216.8

BATE

00041828406TRLO0

11/09/2025

13:24:01

323

216.8

BATE

00041828407TRLO0

11/09/2025

13:25:00

8

216.8

XLON

00041828420TRLO0

11/09/2025

13:25:16

693

216.8

XLON

00041828423TRLO0

11/09/2025

13:25:16

261

216.8

BATE

00041828424TRLO0

11/09/2025

13:25:16

512

216.8

BATE

00041828425TRLO0

11/09/2025

13:26:45

737

216.8

XLON

00041828450TRLO0

11/09/2025

13:30:06

548

216.6

BATE

00041828622TRLO0

11/09/2025

13:32:07

627

216.6

XLON

00041828673TRLO0

11/09/2025

14:00:26

707

216.6

BATE

00041829368TRLO0

11/09/2025

14:00:26

913

216.6

CHIX

00041829369TRLO0

11/09/2025

14:00:26

318

216.6

TRQX

00041829370TRLO0

11/09/2025

14:00:26

639

216.6

XLON

00041829371TRLO0

11/09/2025

14:01:21

613

216.6

XLON

00041829391TRLO0

11/09/2025

14:02:39

1713

216.6

BATE

00041829421TRLO0

11/09/2025

08:41:51

939

216.4

CHIX

00041821692TRLO0

11/09/2025

08:41:51

515

216.4

XLON

00041821693TRLO0

11/09/2025

13:33:36

626

216.4

BATE

00041828752TRLO0

11/09/2025

14:02:39

799

216.4

XLON

00041829420TRLO0

11/09/2025

14:09:00

707

216.4

XLON

00041829522TRLO0

11/09/2025

14:09:00

1151

216.4

BATE

00041829523TRLO0

11/09/2025

13:45:12

870

216.2

XLON

00041829019TRLO0

11/09/2025

14:09:02

530

216.2

XLON

00041829524TRLO0

11/09/2025

14:09:02

577

216.2

BATE

00041829525TRLO0

11/09/2025

14:14:00

2

216.2

XLON

00041829646TRLO0

11/09/2025

14:18:20

787

216.2

BATE

00041829767TRLO0

11/09/2025

14:18:20

871

216.2

XLON

00041829768TRLO0

11/09/2025

08:09:40

515

215.4

BATE

00041820824TRLO0

11/09/2025

08:10:17

1254

215.2

CHIX

00041820848TRLO0

11/09/2025

08:10:17

326

215.2

TRQX

00041820849TRLO0

11/09/2025

08:10:17

877

215.2

XLON

00041820850TRLO0

11/09/2025

08:10:17

515

215.2

BATE

00041820851TRLO0

11/09/2025

08:10:59

560

215.2

XLON

00041820896TRLO0

11/09/2025

08:24:12

576

215

XLON

00041821160TRLO0

11/09/2025

08:01:24

184

214.6

TRQX

00041820495TRLO0

11/09/2025

08:01:57

185

214.6

XLON

00041820511TRLO0

11/09/2025

08:04:39

799

214.6

XLON

00041820652TRLO0


© 2025 PR Newswire
Epische Goldpreisrallye
Der Goldpreis hat ein neues Rekordhoch überschritten. Die Marke von 3.500 US-Dollar ist gefallen, und selbst 4.000 US-Dollar erscheinen nur noch als Zwischenziel.

Die Rallye wird von mehreren Faktoren gleichzeitig getrieben:
  • · massive Käufe durch Noten- und Zentralbanken
  • · Kapitalflucht in sichere Häfen
  • · hohe Nachfrage nach physisch besicherten Gold-ETFs
  • · geopolitische Unsicherheit und Inflationssorgen

Die Aktienkurse vieler Goldproduzenten und Explorer sind in den vergangenen Wochen regelrecht explodiert.

Doch es gibt noch Titel, die Nachholpotenzial besitzen. In unserem kostenlosen Spezialreport erfahren Sie, welche 3 Goldaktien jetzt besonders aussichtsreich sind und warum der Aufwärtstrend noch lange nicht vorbei sein dürfte.

Laden Sie jetzt den Spezialreport kostenlos herunter und profitieren Sie von der historischen Gold-Hausse.

Dieses Angebot gilt nur für kurze Zeit – also nicht zögern, jetzt sichern!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.