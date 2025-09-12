Die Aktie von Barrick Mining schießt immer weiter nach oben. Das beflügelt den Titel jetzt, und darum dürfte es mit Blick auf die weitere Entwicklung deutlich nach oben gehen. Wichtige Meldung für Barrick Gestern gab es eine wichtige Meldung für die Aktionäre von Barrick Mining. Wie der Rohstoff-Konzern mitteilte, konnte die Hemlo-Goldmine in Kanada an Carcetti Capital zum Abschluss gebracht werden. Dabei wurde ein sehr attraktiver Preis erzielt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
