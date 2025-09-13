PTA-News: Aktien Global News: De.mem Limited: Vom Grundbedürfnis zur wachstumsstarken Anlageklasse: Wasser neu denken

DJ PTA-News: Aktien Global News: Vom Grundbedürfnis zur wachstumsstarken Anlageklasse: Wasser neu denken

Wasser ist lebenswichtig - und gleichzeitig knapp. Nur 2,5 Prozent des weltweiten Wasservorkommens sind Süßwasser, der größte Teil davon schwer zugänglich. Der Bedarf wächst jedoch stetig: mehr Menschen, mehr Landwirtschaft, mehr Industrie. Auch der Klimawandel setzt die Ressource unter Druck. Bis 2050 könnten laut UN rund zehn Milliarden Menschen auf der Erde leben - ein enormer Anreiz, in Wassertechnologie und -infrastruktur zu investieren.

Wasser als Anlageklasse mit Zukunft

Für viele Experten ist Wasser längst mehr als ein Umweltthema. Stefan Schütz, Fondsmanager bei Tareno, spricht von einem langfristigen Wachstumsmarkt: "Wasser ist kein kurzfristiger Hype, sondern ein langfristiger Wachstumsmarkt, der von strukturellen Treibern wie Ressourcenknappheit, strengeren Umweltstandards und der zunehmenden Einsicht, dass eine nachhaltige Wasserversorgung auch wirtschaftliche Stabilität bedeutet, getragen wird." Immer mehr Kapital fließt in den Sektor - von institutionellen und privaten Investoren gleichermaßen.

Stabilität trifft Innovation

Wasseraktien bieten mehr als nur Wachstum. Sie sind oft konjunkturunabhängig - schließlich bleibt Wasser auch in Krisenzeiten unverzichtbar. Schütz sagt: "Wer langfristig investieren will, findet hier ein solides und wachstumsstarkes Anlagethema, welches sowohl krisenfeste Grundversorgung als auch innovative Technologien umfasst."

Ein dynamisches Teilsegment ist die Abwasserwiederverwertung: Laut Roland Berger wird weltweit nur ein Prozent des Abwassers wiederverwendet. Precedence Research erwartet bis 2035 ein Wachstum des Markts für Wasser- und Abwasseraufbereitung von 348 auf 652 Milliarden US-Dollar.

Membran-Technologien auf dem Vormarsch

Ein Technologietreiber: moderne Membranverfahren. Diese reinigen Wasser effizient, ohne Chemikalien. Schütz erklärt: "Moderne Membranen sind heute viel effizienter und günstiger als früher. Sie ermöglichen die Reinigung von verschmutztem Wasser bis hin zur Trinkwasserqualität."

Ein Akteur mit eigener Membrantechnologie ist De.mem (ISIN: AU000000DEM4). Das australische Unternehmen versorgt Industrie und Haushalte mit dezentralen Anlagen. CEO Andreas Kroell sagt: "Typische Bergbauabwässer enthalten neben anderen Verunreinigungen auch Ölnebenprodukte, eine hohe Trübung und Schwebstoffe." Die Nachfrage nach Lösungen wächst - De.mem verzeichnet seit 25 Quartalen in Folge Umsatzwachstum.

DACH-Unternehmen mischen mit

Auch GEA aus Düsseldorf ist mit Zentrifugen für Entsalzungs- und Kläranlagen gut im Wassersegment positioniert. Die Aktie hat zuletzt kräftig zugelegt. Andritz aus Graz liefert Turbinen für Wasserkraftwerke und Ausrüstung zur Aufbereitung. Georg Fischer aus der Schweiz bietet Kunststoffrohre, die weltweit Wasserinfrastruktur sichern.

Wasser ist längst mehr als ein Rohstoff - es ist ein strategisches Investmentthema.

De.mem

ISIN: AU000000DEM4

http://www.demembranes.com

Land: Australien

