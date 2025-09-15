FirstGroup Plc - Transaction in Own Shares
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, September 15
FirstGroup plc
Transaction in own shares
FirstGroup plc ("FirstGroup") announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme (the "Programme") announced on 10 June 2025, it has purchased the following number of its ordinary shares of 5 pence each ("Ordinary Shares") through Panmure Liberum Limited.
Date of Purchase
12 September 2025
Number of ordinary shares purchased
149,143
Weighted average price paid (p)
219.4794
Highest price paid (p)
220.40
Lowest price paid (p)
218.00
Following the above purchase, FirstGroup holds 186,231,638 Ordinary Shares in treasury. The total number of Ordinary Shares in issue excluding shares held as treasury shares is 564,463,377.FirstGroup initially intends to hold the purchased shares as treasury shares but may cancel them in due course.
The total number of voting rights in FirstGroup, excluding treasury shares as at 12 September 2025 is 564,463,377. This figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, FirstGroup under the FCA's Disclosure and Transparency Rules.
Contacts at FirstGroup
Marianna Bowes, Head of Investor Relations
David Blizzard, Company Secretary
companysecretariat@firstgroup.co.uk
Tel: +44 (0) 20 7725 3354
Transaction details
Issuer name: FirstGroup PLC
LEI: 549300DEJZCPWA4HKM93
ISIN: GB0003452173
Classification: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares
Intermediary name: Panmure Liberum Limited
Intermediary Code: PMURGB3L
Timezone: BST
Currency: GBp
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by Panmure Liberum Limited on behalf of FirstGroup as part of the Programme is detailed below:
Aggregate information:
Platform
Daily weighted average price of shares acquired (GBp)
Daily total volume (in number of shares)
XLON
219.49
59,342
BATE
219.46
71,270
CHIX
219.52
13,885
TRQX
219.51
4,646
Individual Transactions
12/09/2025
16:18:46
896
219.4
BATE
00041850995TRLO0
12/09/2025
16:12:06
940
219.2
XLON
00041850626TRLO0
12/09/2025
16:12:06
673
219.2
BATE
00041850625TRLO0
12/09/2025
16:11:23
537
219.4
XLON
00041850565TRLO0
12/09/2025
16:08:32
726
219.4
BATE
00041850380TRLO0
12/09/2025
16:08:31
704
219.6
XLON
00041850376TRLO0
12/09/2025
16:08:31
972
219.6
XLON
00041850375TRLO0
12/09/2025
16:08:31
456
219.6
CHIX
00041850374TRLO0
12/09/2025
16:08:31
112
219.6
CHIX
00041850372TRLO0
12/09/2025
16:08:31
262
219.6
CHIX
00041850373TRLO0
12/09/2025
16:08:31
1490
219.4
XLON
00041850370TRLO0
12/09/2025
16:08:31
1632
219.4
BATE
00041850371TRLO0
12/09/2025
16:08:31
1126
219.4
BATE
00041850369TRLO0
12/09/2025
16:06:39
536
219.4
BATE
00041850244TRLO0
12/09/2025
16:02:58
1819
219.6
XLON
00041850045TRLO0
12/09/2025
16:02:58
212
219.6
BATE
00041850044TRLO0
12/09/2025
16:02:58
1528
219.6
BATE
00041850046TRLO0
12/09/2025
15:57:35
528
219.4
BATE
00041849815TRLO0
12/09/2025
15:56:40
548
219.4
BATE
00041849691TRLO0
12/09/2025
15:55:29
1
219.4
BATE
00041849609TRLO0
12/09/2025
15:53:16
441
219.2
XLON
00041849533TRLO0
12/09/2025
15:53:16
230
219.2
TRQX
00041849532TRLO0
12/09/2025
15:53:16
38
219.2
TRQX
00041849531TRLO0
12/09/2025
15:48:50
1159
219.2
XLON
00041849288TRLO0
12/09/2025
15:48:50
1862
219.2
BATE
00041849290TRLO0
12/09/2025
15:48:50
457
219.2
TRQX
00041849289TRLO0
12/09/2025
15:48:50
704
219.2
CHIX
00041849287TRLO0
12/09/2025
15:35:26
606
218.8
BATE
00041848788TRLO0
12/09/2025
15:33:57
926
218.8
BATE
00041848670TRLO0
12/09/2025
15:33:57
878
218.6
CHIX
00041848669TRLO0
12/09/2025
15:33:57
1891
218.6
XLON
00041848667TRLO0
12/09/2025
15:33:57
2353
218.6
BATE
00041848668TRLO0
12/09/2025
15:31:26
10
218.8
XLON
00041848561TRLO0
12/09/2025
15:31:26
149
218.8
XLON
00041848560TRLO0
12/09/2025
15:30:15
37
218.6
BATE
00041848505TRLO0
12/09/2025
15:18:34
591
218.6
XLON
00041847973TRLO0
12/09/2025
15:18:34
669
218.6
BATE
00041847971TRLO0
12/09/2025
15:18:34
304
218.6
TRQX
00041847972TRLO0
12/09/2025
15:14:44
642
218.6
XLON
00041847863TRLO0
12/09/2025
15:14:44
22
218.6
XLON
00041847862TRLO0
12/09/2025
15:14:44
830
218.6
BATE
00041847864TRLO0
12/09/2025
15:14:26
949
218.8
XLON
00041847849TRLO0
12/09/2025
15:14:26
1203
218.8
BATE
00041847848TRLO0
12/09/2025
15:14:26
379
218.8
CHIX
00041847846TRLO0
12/09/2025
15:14:26
446
218.8
CHIX
00041847847TRLO0
12/09/2025
15:08:52
696
219
XLON
00041847598TRLO0
12/09/2025
15:08:52
1081
219
BATE
00041847597TRLO0
12/09/2025
15:02:59
803
219.2
XLON
00041847442TRLO0
12/09/2025
15:02:59
628
219.2
BATE
00041847443TRLO0
12/09/2025
15:00:30
417
219.4
XLON
00041847254TRLO0
12/09/2025
15:00:30
155
219.4
XLON
00041847252TRLO0
12/09/2025
15:00:30
740
219.4
BATE
00041847253TRLO0
12/09/2025
15:00:10
12
219.4
BATE
00041847225TRLO0
12/09/2025
15:00:00
25
219.4
BATE
00041847222TRLO0
12/09/2025
14:56:58
16
219.4
BATE
00041847120TRLO0
12/09/2025
14:56:20
23
219.4
BATE
00041847094TRLO0
12/09/2025
14:55:59
650
219.6
BATE
00041847078TRLO0
12/09/2025
14:55:59
776
219.8
XLON
00041847077TRLO0
12/09/2025
14:55:59
1484
219.8
BATE
00041847076TRLO0
12/09/2025
14:55:52
1163
220
XLON
00041847067TRLO0
12/09/2025
14:55:52
948
220
BATE
00041847068TRLO0
12/09/2025
14:55:52
660
220
CHIX
00041847065TRLO0
12/09/2025
14:55:52
263
220
TRQX
00041847066TRLO0
12/09/2025
14:50:24
1161
220.2
XLON
00041846905TRLO0
12/09/2025
14:50:24
864
220.2
BATE
00041846904TRLO0
12/09/2025
14:49:52
172
220.4
XLON
00041846886TRLO0
12/09/2025
14:49:52
160
220.4
XLON
00041846885TRLO0
12/09/2025
14:49:52
395
220.4
XLON
00041846884TRLO0
12/09/2025
14:49:52
7
220.4
XLON
00041846883TRLO0
12/09/2025
14:41:07
556
220.2
XLON
00041846487TRLO0
12/09/2025
14:41:07
690
220.2
CHIX
00041846486TRLO0
12/09/2025
14:41:07
73
220.2
BATE
00041846485TRLO0
12/09/2025
14:41:07
579
220.2
BATE
00041846484TRLO0
12/09/2025
14:39:26
101
220.2
XLON
00041846446TRLO0
12/09/2025
14:39:26
1166
220.2
XLON
00041846444TRLO0
12/09/2025
14:39:26
1291
220.2
BATE
00041846445TRLO0
12/09/2025
14:39:26
277
220.2
TRQX
00041846447TRLO0
12/09/2025
14:39:08
204
220.2
BATE
00041846441TRLO0
12/09/2025
14:38:30
70
220.4
XLON
00041846430TRLO0
12/09/2025
14:38:25
441
220.4
XLON
00041846428TRLO0
12/09/2025
14:38:16
516
220.4
BATE
00041846421TRLO0
12/09/2025
14:36:18
387
220.2
BATE
00041846346TRLO0
12/09/2025
14:36:00
738
220
XLON
00041846317TRLO0
12/09/2025
14:36:00
859
220
BATE
00041846316TRLO0
12/09/2025
14:35:19
90
219.8
BATE
00041846307TRLO0
12/09/2025
14:35:19
97
219.8
BATE
00041846308TRLO0
12/09/2025
14:35:19
470
219.6
XLON
00041846305TRLO0
12/09/2025
14:35:19
884
219.6
BATE
00041846306TRLO0
12/09/2025
14:25:03
723
219.8
BATE
00041845851TRLO0
12/09/2025
14:25:03
470
219.8
BATE
00041845850TRLO0
12/09/2025
14:25:03
505
219.8
BATE
00041845849TRLO0
12/09/2025
14:25:03
432
219.8
XLON
00041845848TRLO0
12/09/2025
14:25:03
797
219.8
XLON
00041845847TRLO0
12/09/2025
14:25:03
501
219.8
XLON
00041845846TRLO0
12/09/2025
14:25:03
69
219.8
XLON
00041845845TRLO0
12/09/2025
14:25:03
591
219.6
XLON
00041845844TRLO0
12/09/2025
14:25:03
985
219.6
CHIX
00041845843TRLO0
12/09/2025
14:25:03
711
219.6
BATE
00041845842TRLO0
12/09/2025
14:19:33
167
219.6
XLON
00041845719TRLO0
12/09/2025
14:19:33
410
219.6
XLON
00041845717TRLO0
12/09/2025
14:19:33
676
219.6
BATE
00041845718TRLO0
12/09/2025
14:19:33
399
219.6
TRQX
00041845720TRLO0
12/09/2025
14:07:19
542
219.6
XLON
00041845415TRLO0
12/09/2025
14:07:19
43
219.6
XLON
00041845414TRLO0
12/09/2025
14:07:19
150
219.6
XLON
00041845413TRLO0
12/09/2025
13:52:27
1162
219.4
XLON
00041845095TRLO0
12/09/2025
13:52:27
693
219.4
BATE
00041845094TRLO0
12/09/2025
13:46:43
714
219.4
XLON
00041844983TRLO0
12/09/2025
13:46:43
503
219.4
BATE
00041844984TRLO0
12/09/2025
13:46:43
258
219.4
BATE
00041844982TRLO0
12/09/2025
13:45:30
661
219.6
XLON
00041844959TRLO0
12/09/2025
13:45:30
164
219.6
XLON
00041844958TRLO0
12/09/2025
13:45:30
88
219.6
BATE
00041844956TRLO0
12/09/2025
13:45:30
1529
219.6
BATE
00041844957TRLO0
12/09/2025
13:45:30
600
219.4
XLON
00041844955TRLO0
12/09/2025
13:45:30
696
219.4
BATE
00041844953TRLO0
12/09/2025
13:45:30
658
219.4
CHIX
00041844954TRLO0
12/09/2025
13:28:00
864
219.6
XLON
00041844500TRLO0
12/09/2025
13:28:00
308
219.6
TRQX
00041844501TRLO0
12/09/2025
13:28:00
1056
219.6
BATE
00041844499TRLO0
12/09/2025
13:17:10
631
219.6
CHIX
00041844208TRLO0
12/09/2025
13:17:10
70
219.6
CHIX
00041844209TRLO0
12/09/2025
13:14:29
1017
219.4
BATE
00041844158TRLO0
12/09/2025
13:01:44
665
219.4
XLON
00041843946TRLO0
12/09/2025
13:01:44
687
219.4
BATE
00041843945TRLO0
12/09/2025
13:01:44
1097
219.4
BATE
00041843944TRLO0
12/09/2025
13:00:52
30
219.4
BATE
00041843911TRLO0
12/09/2025
12:55:57
569
219.6
XLON
00041843795TRLO0
12/09/2025
12:55:51
70
219.8
BATE
00041843773TRLO0
12/09/2025
12:55:51
599
219.8
BATE
00041843774TRLO0
12/09/2025
12:55:51
798
219.6
XLON
00041843772TRLO0
12/09/2025
12:55:51
849
219.6
BATE
00041843771TRLO0
12/09/2025
12:55:33
363
219.6
XLON
00041843759TRLO0
12/09/2025
12:54:22
16
219.8
BATE
00041843715TRLO0
12/09/2025
12:54:22
300
219.8
BATE
00041843716TRLO0
12/09/2025
12:54:22
573
219.6
XLON
00041843713TRLO0
12/09/2025
12:54:22
510
219.6
BATE
00041843714TRLO0
12/09/2025
12:44:11
78
219.8
CHIX
00041843428TRLO0
12/09/2025
12:44:11
740
219.8
XLON
00041843427TRLO0
12/09/2025
12:44:11
562
219.8
BATE
00041843425TRLO0
12/09/2025
12:44:11
760
219.8
CHIX
00041843424TRLO0
12/09/2025
12:44:11
276
219.8
TRQX
00041843426TRLO0
12/09/2025
12:24:57
516
219.8
BATE
00041842737TRLO0
12/09/2025
12:24:57
100
219.8
BATE
00041842735TRLO0
12/09/2025
12:24:16
657
219.4
BATE
00041842707TRLO0
12/09/2025
12:24:16
521
219.4
BATE
00041842706TRLO0
12/09/2025
12:24:13
591
219.4
XLON
00041842704TRLO0
12/09/2025
12:24:13
177
219.4
BATE
00041842705TRLO0
12/09/2025
12:23:33
842
219.6
XLON
00041842699TRLO0
12/09/2025
12:23:33
533
219.6
XLON
00041842698TRLO0
12/09/2025
12:23:32
703
219.6
XLON
00041842697TRLO0
12/09/2025
12:23:32
541
219.6
XLON
00041842696TRLO0
12/09/2025
12:23:32
569
219.6
XLON
00041842695TRLO0
12/09/2025
12:23:32
608
219.4
XLON
00041842694TRLO0
12/09/2025
12:23:32
685
219.4
BATE
00041842693TRLO0
12/09/2025
12:06:39
700
219.6
BATE
00041842269TRLO0
12/09/2025
12:06:39
82
219.6
BATE
00041842268TRLO0
12/09/2025
12:06:39
704
219.4
BATE
00041842267TRLO0
12/09/2025
11:56:33
63
219.8
BATE
00041842014TRLO0
12/09/2025
11:56:33
2297
219.8
BATE
00041842015TRLO0
12/09/2025
11:56:33
663
219.6
XLON
00041842012TRLO0
12/09/2025
11:56:33
116
219.6
BATE
00041842009TRLO0
12/09/2025
11:56:33
689
219.6
BATE
00041842010TRLO0
12/09/2025
11:56:33
1310
219.6
CHIX
00041842011TRLO0
12/09/2025
11:56:33
270
219.6
TRQX
00041842013TRLO0
12/09/2025
11:20:04
344
219.8
XLON
00041841161TRLO0
12/09/2025
11:20:04
530
219.8
BATE
00041841162TRLO0
12/09/2025
11:20:03
197
219.8
XLON
00041841159TRLO0
12/09/2025
11:20:03
766
219.8
XLON
00041841156TRLO0
12/09/2025
11:20:03
593
219.8
BATE
00041841158TRLO0
12/09/2025
11:20:03
897
219.8
CHIX
00041841157TRLO0
12/09/2025
11:20:03
414
219.8
TRQX
00041841155TRLO0
12/09/2025
11:20:00
388
220
XLON
00041841151TRLO0
12/09/2025
11:20:00
376
220
XLON
00041841150TRLO0
12/09/2025
11:20:00
391
220
XLON
00041841149TRLO0
12/09/2025
11:20:00
376
220
XLON
00041841148TRLO0
12/09/2025
11:20:00
7
220
XLON
00041841147TRLO0
12/09/2025
11:20:00
411
220
XLON
00041841146TRLO0
12/09/2025
11:20:00
224
220
XLON
00041841145TRLO0
12/09/2025
11:00:05
520
219.6
XLON
00041840789TRLO0
12/09/2025
10:59:14
525
219.6
XLON
00041840769TRLO0
12/09/2025
10:59:10
1878
219.4
BATE
00041840768TRLO0
12/09/2025
10:59:06
148
219.6
BATE
00041840766TRLO0
12/09/2025
10:59:06
38
219.6
BATE
00041840763TRLO0
12/09/2025
10:59:06
304
219.6
BATE
00041840764TRLO0
12/09/2025
10:59:06
72
219.6
BATE
00041840765TRLO0
12/09/2025
10:42:21
664
218.8
XLON
00041840345TRLO0
12/09/2025
10:42:08
510
218.8
XLON
00041840336TRLO0
12/09/2025
10:42:08
83
218.8
BATE
00041840337TRLO0
12/09/2025
10:42:08
250
218.8
BATE
00041840338TRLO0
12/09/2025
10:33:34
94
219
BATE
00041840079TRLO0
12/09/2025
10:33:34
290
219
BATE
00041840080TRLO0
12/09/2025
10:31:45
564
218.8
BATE
00041840043TRLO0
12/09/2025
10:21:42
1
218.8
BATE
00041839754TRLO0
12/09/2025
10:18:59
331
218.8
XLON
00041839687TRLO0
12/09/2025
10:17:09
159
218.8
BATE
00041839648TRLO0
12/09/2025
10:15:45
817
219
BATE
00041839603TRLO0
12/09/2025
10:15:45
456
219
TRQX
00041839602TRLO0
12/09/2025
10:15:45
583
219
XLON
00041839601TRLO0
12/09/2025
10:05:45
572
219.2
BATE
00041839386TRLO0
12/09/2025
10:05:45
134
219.2
BATE
00041839387TRLO0
12/09/2025
10:05:40
583
219.4
BATE
00041839385TRLO0
12/09/2025
10:05:14
552
219.2
XLON
00041839358TRLO0
12/09/2025
10:04:13
721
219.2
XLON
00041839338TRLO0
12/09/2025
10:04:13
1267
219.2
CHIX
00041839337TRLO0
12/09/2025
10:00:41
506
219
BATE
00041839300TRLO0
12/09/2025
10:00:41
1059
219
BATE
00041839299TRLO0
12/09/2025
10:00:41
662
219
BATE
00041839298TRLO0
12/09/2025
10:00:40
138
219
BATE
00041839296TRLO0
12/09/2025
10:00:40
272
219
BATE
00041839297TRLO0
12/09/2025
09:57:43
1423
219
XLON
00041839195TRLO0
12/09/2025
09:57:43
56
219
XLON
00041839194TRLO0
12/09/2025
09:57:43
116
219
XLON
00041839193TRLO0
12/09/2025
09:57:43
349
219
XLON
00041839192TRLO0
12/09/2025
09:55:25
510
218.4
XLON
00041839143TRLO0
12/09/2025
09:25:06
523
218
XLON
00041838434TRLO0
12/09/2025
09:25:06
392
218
BATE
00041838433TRLO0
12/09/2025
09:25:06
70
218
BATE
00041838435TRLO0
12/09/2025
09:25:06
146
218
BATE
00041838436TRLO0
12/09/2025
09:18:23
406
218
XLON
00041838255TRLO0
12/09/2025
09:18:23
470
218
BATE
00041838254TRLO0
12/09/2025
09:15:16
685
218.4
XLON
00041838078TRLO0
12/09/2025
09:15:16
795
218.4
BATE
00041838077TRLO0
12/09/2025
09:08:14
387
219
XLON
00041837917TRLO0
12/09/2025
09:08:14
448
219
BATE
00041837916TRLO0
12/09/2025
09:08:14
267
219
TRQX
00041837915TRLO0
12/09/2025
09:04:18
452
219.2
XLON
00041837816TRLO0
12/09/2025
09:04:18
422
219.2
BATE
00041837817TRLO0
12/09/2025
09:04:18
700
219.2
CHIX
00041837818TRLO0
12/09/2025
09:02:45
62
219.4
BATE
00041837767TRLO0
12/09/2025
09:02:45
517
219.4
BATE
00041837766TRLO0
12/09/2025
09:01:21
6
219.4
BATE
00041837736TRLO0
12/09/2025
09:01:19
6
219.4
BATE
00041837733TRLO0
12/09/2025
09:00:40
553
219.6
XLON
00041837718TRLO0
12/09/2025
09:00:40
616
219.6
BATE
00041837716TRLO0
12/09/2025
09:00:40
83
219.6
BATE
00041837717TRLO0
12/09/2025
08:58:58
225
219.8
XLON
00041837697TRLO0
12/09/2025
08:58:58
402
219.8
XLON
00041837696TRLO0
12/09/2025
08:58:58
59
220
BATE
00041837691TRLO0
12/09/2025
08:58:58
64
220
BATE
00041837692TRLO0
12/09/2025
08:58:58
8
220
BATE
00041837693TRLO0
12/09/2025
08:58:58
501
220
BATE
00041837694TRLO0
12/09/2025
08:58:58
240
220
BATE
00041837695TRLO0
12/09/2025
08:58:58
744
219.8
XLON
00041837689TRLO0
12/09/2025
08:58:58
510
219.8
BATE
00041837690TRLO0
12/09/2025
08:44:05
613
219.8
XLON
00041837391TRLO0
12/09/2025
08:43:28
1319
220
BATE
00041837379TRLO0
12/09/2025
08:43:28
65
220
BATE
00041837378TRLO0
12/09/2025
08:43:28
762
219.8
XLON
00041837377TRLO0
12/09/2025
08:43:28
208
219.8
XLON
00041837375TRLO0
12/09/2025
08:43:28
510
219.8
BATE
00041837376TRLO0
12/09/2025
08:40:06
382
220.2
XLON
00041837290TRLO0
12/09/2025
08:37:26
510
220
XLON
00041837247TRLO0
12/09/2025
08:37:26
765
220
CHIX
00041837249TRLO0
12/09/2025
08:37:26
257
220
TRQX
00041837248TRLO0
12/09/2025
08:34:40
555
220
BATE
00041837216TRLO0
12/09/2025
08:34:40
18
220
CHIX
00041837217TRLO0
12/09/2025
08:18:57
716
219.8
XLON
00041836957TRLO0
12/09/2025
08:18:57
821
219.8
BATE
00041836958TRLO0
12/09/2025
08:17:48
892
220
XLON
00041836934TRLO0
12/09/2025
08:17:48
766
220
BATE
00041836935TRLO0
12/09/2025
08:08:58
574
219.8
XLON
00041836680TRLO0
12/09/2025
08:08:58
574
219.8
BATE
00041836681TRLO0
12/09/2025
08:08:01
560
219.8
XLON
00041836651TRLO0
12/09/2025
08:08:01
1000
220.2
BATE
00041836650TRLO0
12/09/2025
08:08:01
26
220.2
BATE
00041836648TRLO0
12/09/2025
08:08:01
667
220.2
BATE
00041836649TRLO0
12/09/2025
08:08:01
510
219.8
XLON
00041836643TRLO0
12/09/2025
08:08:01
310
219.8
BATE
00041836646TRLO0
12/09/2025
08:08:01
200
219.8
BATE
00041836647TRLO0
12/09/2025
08:08:01
1159
219.8
CHIX
00041836645TRLO0
12/09/2025
08:08:01
430
219.8
TRQX
00041836644TRLO0
12/09/2025
08:08:01
510
220
XLON
00041836642TRLO0