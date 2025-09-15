DJ PTA-News: UMT United Mobility Technology AG: UMT AG baut Positionierung mit B2B-SaaS Abomodell in der Logistikbranche weiter aus

UMT United Mobility Technology AG: UMT AG baut Positionierung mit B2B-SaaS Abomodell in der Logistikbranche weiter aus

München (pta000/15.09.2025/09:21 UTC+2)

Die UMT AG baut mit ihrer KI-Lösung UMS Vision AI ihre Positionierung in der Logistikbranche weiter aus und bietet dabei deutliche Mehrwerte für ihre Kunden. Durch den Einsatz von UMS Vision AI können sich die Kunden der UMT AG komplizierte und fehleranfällige Prozesse sowie Abläufe bei der Datenerfassung und Weiterverarbeitung sparen. Dies gilt nun auch für das in Hamburg ansässige Logistikunternehmen UNILOK Logistik GmbH, welches UMS Vision AI einsetzt.

Mit UMS Vision AI werden alle Containeraufträge automatisch, aus jeder Art von Information, ausgelesen, mittels KI optimiert und je nach Auftrag angepasst. Anschließend werden die Informationen ohne komplizierte Schnittstellen direkt in das Kundensystem automatisch überführt. Das Anlegen der verschiedenen Aufträge und der KI-Anpassung dauert nun noch wenige Sekunden, spart somit enorme Arbeitszeit und reduziert die Fehleranfälligkeit.

"Durch die flexible Anpassung an unsere speziellen Anforderungen bei der Auftragsgenerierung hat das Team der UMT AG uns geholfen, den administrativen, zeitlichen und fehleranfälligen Prozess stark zu verbessern. Der Einsatz von täglicher KI, speziell von UMS Vision AI, ist für uns eine Notwendigkeit, um weiter erfolgreich zu skalieren", erwähnt Daniel Richter, Geschäftsführer der UNILOK Logistik GmbH.

"Wir freuen uns, mit UMS Vision AI eine flexibel integrierbare Lösung entwickelt zu haben, die bei Unternehmen mit umfangreichen Dokumentationen messbare Verbesserungen bringen kann. Unsere Lösung unterscheidet sich vom Wettbewerb, weil sie eine für den Kunden maßgeschneiderte KI-Sachbearbeitung erlaubt und dies in vielerlei Bereichen und Branchen. Wie man am Beispiel unseres Kunden der UNILOK Logistik GmbH wieder sehen kann, ist unsere Lösung sehr praktisch und einfach einsetzbar. Wir blicken optimistisch in die Zukunft, weil unser B2B-SaaS Abomodell mit monatlichen flexiblen Raten gut angenommen wird", sagt Erik Nagel, CEO der UMT AG.

Über UMT AG:

Die UMT United Mobility Technology AG mit Sitz in München ist ein führendes Unternehmen für KI-gestützte Prozessautomatisierung. Die börsennotierte Gesellschaft ist mit ihrer innovativen Lösung "UMS Vision AI" auf Wachstumskurs bei Unternehmen in ganz Europa. Durch die Kombination von Technologie und Beratung bietet die UMT AG ganzheitliche KI-Lösungen an, die auf die individuellen Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten sind.

Die Aktie der UMT United Mobility Technology AG (WKN: A40ZVU, ISIN: DE000A40ZVU2) wird an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt und ist im Basic Board der Deutschen Börse AG notiert.

