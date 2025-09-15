DJ RTL werden weniger eigene Aktien angedient als geplant

DOW JONES--Die RTL Group wird zunächst weniger Aktien zurückkaufen als ursprünglich geplant. Wie die Bertelsmann-Tochter mitteilte, wurden ihr 3,17 Millionen Aktien angedient. Der Preis liegt mit 37,85 Euro am oberen Ende der Spanne. RTL hatte Anfang des Monats angekündigt, bis zu 4 Millionen Aktien zurückkaufen zu wollen. Allein Bertelsmann hat 2 Millionen Aktien angedient.

RTL will mit dem Rückkauf einen Bestand an eigenen Aktien aufbauen. Dieser kann für die Begleichung des Kaufpreises für Sky oder andere Akquisitionen verwendet werden.

Das Unternehmen will den Aktienrückkauf durch Transaktionen am offenen Markt fortsetzen, um das angestrebte Gesamtvolumen von 4 Millionen Aktien zu erreichen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

September 15, 2025 03:22 ET (07:22 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.