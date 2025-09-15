Mit einem Kurssprung von über +9% ist die RTL-Aktie am Montagmorgen der klare Spitzenreiter im Nebenwerteindex MDAX. Das Papier der europäischen Sendergruppe steigt damit auf ein neues 2-Jahreshoch. Was steckt hinter dem Kursgewinn und ist die RTL-Aktie ein spannender Kauf? Grünes Licht von der Medienaufsicht Auslöser des Kurssprungs zum Wochenauftakt war die Nachricht, dass die deutsche Medienaufsicht KEK grünes Licht für die Übernahme von Sky Deutschland ...Den vollständigen Artikel lesen ...
