Deutschlands größter Rüstungskonzern hat sich mit der Bremer Werftengruppe Lürssen auf einen Kauf ihrer Militärsparte NVL geeinigt. Zum Kaufpreis wurde nichts bekannt, allerdings dürfte bei den Miliardenumsätzen generierenden Unternehmen eine gewaltige Summe fließen. Die Transaktion wird kurzfristig abgeschlossen. Nun fehlt allein die Zustimmung der Kartellbehörden. Ist sie erfolgt, könnte die Übernahme dann Anfang 2026 vollzogen werden. RHEINMETALL, die bislang keine Schiffe herstellt, sondern vor allem Rüstungsgüter für Landstreitkräfte, entwickelt sich damit zum Domänen-übergreifenden Systemhaus. Eine unternehmerische Glanzleistung! Die Aktionäre honorieren das heute!



