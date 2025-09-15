Köln (ots) -Das erfolgreiche Show-Format der 90er ist wieder da: Prime Video und RTL tun sich erstmals zusammen. Gemeinsam bringen sie die RTL-Erfolgsshow unter dem Titel "Gladiators - Die Show der Giganten" zurück. Im Frühjahr 2026 startet in der Messe Düsseldorf die Produktion neuer Folgen der legendären Spielshow. Tickets sind ab sofort verfügbar!Prime-Mitglieder sehen alle Episoden von "Gladiators - Die Show der Giganten" zuerst bei Prime Video. Vier Wochen später sind die neuen Folgen bei RTL im Free-TV zu sehen und vorab auf RTL+ abrufbar.Christoph Schneider, Country Director Prime Video Deutschland: "Durch die Zusammenarbeit zwischen Prime Video und RTL bringen wir eine Kultmarke zurück: 'Gladiators' erscheint als deutsche Adaption des beliebten US-Erfolgsformats der 90er Jahre wieder auf den Bildschirmen. Diese Kooperation zeigt, wie Streaming und klassisches TV gemeinsam beliebten Marken neues Leben einhauchen können - mit dem Ziel, unseren Kund:innen das beste Entertainment-Angebot zu bieten."Inga Leschek, Chief Content Officer RTL Deutschland: "'Gladiators' steht für Kraft, Ausdauer, Emotion - und für Fernsehen, das knallt. Gemeinsam mit Prime Video schlagen wir ein neues Kapitel dieses ikonischen Formats auf. Durch die Zusammenarbeit von RTL, RTL+ und Prime Video bündeln wir unsere Stärken und bringen das Spektakel in einer frischen, zeitgemäßen Inszenierung zurück auf die Bildschirme - intensiver, energiegeladener und mit allem, was Gladiators ausmacht."Die Bewerbungsphase für Gladiatoren und Herausforderer ist gestartet - alle Infos dazu auf www.rtl.de/bewerbungsaufrufeTickets für die Live-Aufzeichnungen von "Gladiators - Die Show der Giganten" in der Messe Düsseldorf sind ab sofort unter https://myshow.de/formats/gladiatorserhältlich.Die deutsche Adaption der Show wird von RTL Studios produziert und wird bei Prime Video, RTL und auf RTL+ zu sehen sein. Die redaktionelle Verantwortung bei RTL haben Sabine Stark (Executive Producer), Thorsten Gieselmann (Executive Producer) und Sandra Wächtershäuser (Head of Producers) unter der Leitung von Markus Küttner (Unterhaltungschef RTL).Über "Gladiators": "Gladiators - Die Show der Giganten" ist eine sportliche Game-Show, die eine von klassischen Gladiatorenkämpfen inspirierte Mischung aus spektakulären und spannenden Wettkämpfen zeigt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer treten in verschiedenen Spielen gegeneinander sowie gegen ein Team aus Profiathleten, den sogenannten Gladiatoren (meistens professionelle Bodybuilder oder Kraftsportler), an. Unter dem Titel "American Gladiators" war die Show bereits von 1992-1994 bei RTL zu sehen.Pressekontakt:RTL Kommunikationemail: andre.piefenbrink@rtl.deemail: jovan.evermann@rtl.deOriginal-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7847/6117569