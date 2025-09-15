123fahrschule (123fs) hat die vorläufigen Zahlen bestätigt: Der Umsatz stieg im H1/25 um 17 % yoy auf 12,9 Mio. EUR, das EBITDA verdoppelte sich nahezu auf 1,0 Mio. EUR (Marge: 7,6 %). Die Nettoanmeldungen legten um ca. 30 % auf 6.000 zu, unterstützt durch den Ausbau auf 61 Standorte, darunter ein neues Flaggschiff in Köln. Das Privatkundengeschäft wuchs um über 20 % yoy und glich Rückgänge in der Aus- und Weiterbildung von Berufskraftfahrern sowie Fahrlehrern aus. Die Simulatorerlöse erreichten 0,7 Mio. EUR, allerdings bleibt die Nachfrage nach Pkw-Simulatoren bis zur Regulierung eingeschränkt. Im H2 liegt der Fokus auf Cashflow und Effizienz unter dem Motto "Optimize-Grow-Innovate". Gestützt auf die soliden Ergebnisse und das langfristige Potenzial für Digitalisierung und Konsolidierung bestätigen wir unser Kursziel von 6,20 EUR sowie unsere BUY-Empfehlung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/123fahrschule-se





