Edelmetalle im Check: Rheinmetall | Biontech | Magna - Platin besser als Gold?

Rheinmetall übernimmt die Marinesparte von Lürssen. Der DAX-Konzern stärkt mit dem Kauf seine Position im Marinesektor. Analysten taxieren den Preis auf 1,5 bis 2 Milliarden €. Anleger schicken die Aktie Richtung 2000 €.Der Goldpreis zeigt sich in diesem Jahr von seiner starken Seite: geopolitische Spannungen, Unsicherheiten an den Finanzmärkten und die anhaltende Nachfrage nach sicheren Häfen treiben das Edelmetall kontinuierlich nach oben. Anleger setzen verstärkt auf Gold als Stabilitätsanker in unsicheren Zeiten, was den Preis auf Allzeithoch getrieben hat. Noch besser läuft es allerdings für Platin. Das Edelmetall profitiert nicht nur von einer wachsenden industriellen Nachfrage - etwa …Den vollständigen Artikel lesen ...
