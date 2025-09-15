BMW betreibt in München mit der "BMW Welt" einen großen, exponierten Standort mit Ausstellungs-, Erlebnis- und Auslieferzentrum. Neu auf dem Außengelände sind nun acht öffentliche Ladestationen mit bis zu 400 kW Leistung, die u.a. mit Sensoren ausgestattet sind, um heranfahrende Fahrzeuge zu erkennen. BMW gibt an, auf dem Areal seiner "BMW Welt" in München einen neuen HPC-Ladebereich eingerichtet zu haben, der "zukunftsweisendes Design mit leistungsstarker ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net