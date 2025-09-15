Anzeige
WKN: 519000 | ISIN: DE0005190003
Xetra
15.09.25 | 17:08
83,74 Euro
-0,10 % -0,08
Branche
Fahrzeuge
Aktienmarkt
DAX
Prime Standard
EURO STOXX 50
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
BMW AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BMW AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
83,6483,6617:23
83,6483,6617:23
15.09.2025
PTA-CMS: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025/2027 - Zwischenmeldung 17

DJ PTA-CMS: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025/2027 - Zwischenmeldung 17

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025/2027 - Zwischenmeldung 17

München (pta000/15.09.2025/15:55 UTC+2)

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Im Zeitraum vom 8. September 2025 bis einschließlich 14. September 2025 hat die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) insgesamt 702.219 Stamm- und 120.542 Vorzugsaktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2025/2027 erworben.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Stammaktien (DE0005190003) 

Datum     Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 
08.09.2025  5.852                88,0457                  AQUIS (AQEU) 
08.09.2025  39.747                88,0778                  CBOE Europe (CEUX) 
08.09.2025  8.275                88,0044                  Turquoise (TQEX) 
08.09.2025  49.293                88,1272                  Xetra 
09.09.2025  22.448                84,9366                  AQUIS (AQEU) 
09.09.2025  95.299                85,4408                  CBOE Europe (CEUX) 
09.09.2025  13.362                85,6169                  Turquoise (TQEX) 
09.09.2025  138.048               84,9734                  Xetra 
10.09.2025  15.172                84,0152                  AQUIS (AQEU) 
10.09.2025  64.239                83,9736                  CBOE Europe (CEUX) 
10.09.2025  12.562                84,0176                  Turquoise (TQEX) 
10.09.2025  72.599                83,9818                  Xetra 
11.09.2025  4.694                83,7079                  AQUIS (AQEU) 
11.09.2025  30.466                83,7129                  CBOE Europe (CEUX) 
11.09.2025  8.206                83,7198                  Turquoise (TQEX) 
11.09.2025  29.884                83,7398                  Xetra 
12.09.2025  8.375                83,2418                  AQUIS (AQEU) 
12.09.2025  35.396                83,2873                  CBOE Europe (CEUX) 
12.09.2025  10.186                83,1949                  Turquoise (TQEX) 
12.09.2025  38.116                83,2569                  Xetra

Vorzugsaktien (DE0005190037) 

Datum     Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 
08.09.2025  2                  81,5500                  AQUIS (AQEU) 
08.09.2025  5.938                81,1582                  CBOE Europe (CEUX) 
08.09.2025  1.243                81,0028                  Turquoise (TQEX) 
08.09.2025  12.360                81,0601                  Xetra 
09.09.2025  1.179                78,2170                  AQUIS (AQEU) 
09.09.2025  6.821                79,6990                  CBOE Europe (CEUX) 
09.09.2025  1.286                80,5872                  Turquoise (TQEX) 
09.09.2025  15.674                79,4176                  Xetra 
10.09.2025  259                 78,0944                  AQUIS (AQEU) 
10.09.2025  7.003                77,7189                  CBOE Europe (CEUX) 
10.09.2025  1.259                77,9827                  Turquoise (TQEX) 
10.09.2025  16.473                77,8668                  Xetra 
11.09.2025  296                 77,4507                  AQUIS (AQEU) 
11.09.2025  6.850                77,4784                  CBOE Europe (CEUX) 
11.09.2025  1.154                77,3752                  Turquoise (TQEX) 
11.09.2025  16.577                77,4955                  Xetra 
12.09.2025  1.156                76,9751                  AQUIS (AQEU) 
12.09.2025  7.059                77,0044                  CBOE Europe (CEUX) 
12.09.2025  1.183                76,7483                  Turquoise (TQEX) 
12.09.2025  16.770                77,0643                  Xetra

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der BMW AG veröffentlicht unter: www.bmwgroup.com/aktienrueckkauf

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Der Vorstand

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft 
           Petuelring 130 
           80788 München 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Adam Sykes, Leiter Investor Relations 
Tel.:         +49 89 382-25387 
E-Mail:        adam.sykes@bmw.de 
Website:       www.bmwgroup.com 
ISIN(s):       DE0005190003 (Aktie) DE0005190037 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, 
           Stuttgart, Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1757944500827 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 15, 2025 09:55 ET (13:55 GMT)

© 2025 Dow Jones News
