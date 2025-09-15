DJ PTA-CMS: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025/2027 - Zwischenmeldung 17
Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025/2027 - Zwischenmeldung 17
München (pta000/15.09.2025/15:55 UTC+2)
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Im Zeitraum vom 8. September 2025 bis einschließlich 14. September 2025 hat die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) insgesamt 702.219 Stamm- und 120.542 Vorzugsaktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2025/2027 erworben.
Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:
Stammaktien (DE0005190003)
Datum Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 08.09.2025 5.852 88,0457 AQUIS (AQEU) 08.09.2025 39.747 88,0778 CBOE Europe (CEUX) 08.09.2025 8.275 88,0044 Turquoise (TQEX) 08.09.2025 49.293 88,1272 Xetra 09.09.2025 22.448 84,9366 AQUIS (AQEU) 09.09.2025 95.299 85,4408 CBOE Europe (CEUX) 09.09.2025 13.362 85,6169 Turquoise (TQEX) 09.09.2025 138.048 84,9734 Xetra 10.09.2025 15.172 84,0152 AQUIS (AQEU) 10.09.2025 64.239 83,9736 CBOE Europe (CEUX) 10.09.2025 12.562 84,0176 Turquoise (TQEX) 10.09.2025 72.599 83,9818 Xetra 11.09.2025 4.694 83,7079 AQUIS (AQEU) 11.09.2025 30.466 83,7129 CBOE Europe (CEUX) 11.09.2025 8.206 83,7198 Turquoise (TQEX) 11.09.2025 29.884 83,7398 Xetra 12.09.2025 8.375 83,2418 AQUIS (AQEU) 12.09.2025 35.396 83,2873 CBOE Europe (CEUX) 12.09.2025 10.186 83,1949 Turquoise (TQEX) 12.09.2025 38.116 83,2569 Xetra
Vorzugsaktien (DE0005190037)
Datum Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 08.09.2025 2 81,5500 AQUIS (AQEU) 08.09.2025 5.938 81,1582 CBOE Europe (CEUX) 08.09.2025 1.243 81,0028 Turquoise (TQEX) 08.09.2025 12.360 81,0601 Xetra 09.09.2025 1.179 78,2170 AQUIS (AQEU) 09.09.2025 6.821 79,6990 CBOE Europe (CEUX) 09.09.2025 1.286 80,5872 Turquoise (TQEX) 09.09.2025 15.674 79,4176 Xetra 10.09.2025 259 78,0944 AQUIS (AQEU) 10.09.2025 7.003 77,7189 CBOE Europe (CEUX) 10.09.2025 1.259 77,9827 Turquoise (TQEX) 10.09.2025 16.473 77,8668 Xetra 11.09.2025 296 77,4507 AQUIS (AQEU) 11.09.2025 6.850 77,4784 CBOE Europe (CEUX) 11.09.2025 1.154 77,3752 Turquoise (TQEX) 11.09.2025 16.577 77,4955 Xetra 12.09.2025 1.156 76,9751 AQUIS (AQEU) 12.09.2025 7.059 77,0044 CBOE Europe (CEUX) 12.09.2025 1.183 76,7483 Turquoise (TQEX) 12.09.2025 16.770 77,0643 Xetra
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der BMW AG veröffentlicht unter: www.bmwgroup.com/aktienrueckkauf
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Der Vorstand
(Ende)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aussender: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Petuelring 130 80788 München Deutschland Ansprechpartner: Adam Sykes, Leiter Investor Relations Tel.: +49 89 382-25387 E-Mail: adam.sykes@bmw.de Website: www.bmwgroup.com ISIN(s): DE0005190003 (Aktie) DE0005190037 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate
[ source: https://www.pressetext.com/news/1757944500827 ]
(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.
(END) Dow Jones Newswires
September 15, 2025 09:55 ET (13:55 GMT)