Florian Söllner, leitender Redakteur bei DER AKTIONÄR, blickt jede Woche auf die spannendsten Entwicklungen im Tech-Sektor. Diesmal mit Eindrücken direkt von der IAA in München: BMWs neue Klasse im Fokus, spannende Einschätzungen von Autopapst Ferdinand Dudenhöfer und die Frage - wer sind wirklich die Gewinner der Zukunft im Automarkt? Wir sprechen über Tesla, BMW und Xiaomi, werfen aber auch einen Blick auf Tech: Apple enttäuscht mit wenig Innovation, während Oracle mit einem Mega-Auftrag den KI-Bereich befeuert und Werte wie Bloom Energy oder Broadcom antreibt. Außerdem: Insights von KI-Pionier Professor Hochreiter, deutsche Profiteure wie Hochtief und spannende Eindrücke von der Automobilmesse - vom DeLorean bis zum BMW-Designstreit. Heute geht es um folgende Werte: Tesla, Oracle, Broadcom, Bloom Energy, Nvidia, Alphabet, Alibaba, Hochtief, Siemens Energy, Vistra Energy, CEZ, BMW, Volkswagen, Mercedes-Benz, Xiaomi, Xpeng, Rheinmetall, Red Cat, FACC, D-Wave, Palantir, Ceotronics, Bitcoin. 00:00 Intro 00:15 IAA 02:57 Tesla 05:35 Apple / Oracle vs. Bloom Energy vs. Broadcom 09:15 Nvidia vs. Alibaba vs. Alphabet 12:56 Hochtief 14:44 Siemens Energy vs. CEZ vs. Vistra Energy 16:27 IAA / BMW vs. Mercdes-Benz vs. VW 22:40 Xpeng vs. Xiaomi 24:09 Rheinmetall vs. FACC vs. Red Cat 27:12 D-Wave 28:55 Palantir vs. Ceotronics 30:58 Bitcoin In seinem wöchentlichen Hot Stock Report setzt Florian Söllner antizyklisch auf Geheimtipps, über die an anderen Stellen noch gar nicht berichtet wird. Es handelt sich dabei um Titel, die von Megatrends wie Fintech, Mobile, Robotik, Künstliche Intelligenz, Internet der Dinge oder Auto 2.0 profitieren. Den Hot Stock Report finden Sie hier: https://www.boersenmedien.de/shop/hotstockreport.html?btm_campaign=HSR_landing_allgm&btm_source=TV&btm_medium=Sendung&btm_content=AktionaerTV&btm_term=LP Für Söllner zählt vor allem das persönliche Gespräch mit Vorständen, Großinvestoren und Experten zu seinen Stärken. Er informiert seine Leser detailliert und exklusiv über außergewöhnliche und zukunftsfähige Firmen und deren Aktien. Hinweis auf Interessenkonflikte: Florian Söllner hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.