PTA-Adhoc: OVB Holding AG: Ausscheiden des Finanzvorstands Frank Burow

DJ PTA-Adhoc: OVB Holding AG: OVB Holding AG: Ausscheiden des Finanzvorstands Frank Burow
Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR
OVB Holding AG: OVB Holding AG: Ausscheiden des Finanzvorstands Frank Burow
Köln (pta000/15.09.2025/16:50 UTC+2)
Der Finanzvorstand Frank Burow ist heute mit sofortiger Wirkung aus dem Vorstand der der OVB Holding AG (ISIN: DE0006286560) ausgeschieden.
Die bisher von Frank Burow übernommenen Vorstandsaufgaben werden bis zur Nachbesetzung der Vorstandsposition kommissarisch vom Vorstandsvorsitzenden Mario Freis und dem Vorstandsmitglied Heinrich Fritzlar wahrgenommen.
