Montag, 15.09.2025
Diese Aktie meldet Mega-Deal: Nokia & Ericsson an Bord!
WKN: 628656 | ISIN: DE0006286560
Xetra
15.09.25 | 17:36
20,200 Euro
+1,51 % +0,300
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Prime Standard
Dow Jones News
15.09.2025 17:21 Uhr
PTA-Adhoc: OVB Holding AG: Ausscheiden des Finanzvorstands Frank Burow

DJ PTA-Adhoc: OVB Holding AG: OVB Holding AG: Ausscheiden des Finanzvorstands Frank Burow

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

OVB Holding AG: OVB Holding AG: Ausscheiden des Finanzvorstands Frank Burow

Köln (pta000/15.09.2025/16:50 UTC+2)

Der Finanzvorstand Frank Burow ist heute mit sofortiger Wirkung aus dem Vorstand der der OVB Holding AG (ISIN: DE0006286560) ausgeschieden.

Die bisher von Frank Burow übernommenen Vorstandsaufgaben werden bis zur Nachbesetzung der Vorstandsposition kommissarisch vom Vorstandsvorsitzenden Mario Freis und dem Vorstandsmitglied Heinrich Fritzlar wahrgenommen.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      OVB Holding AG 
           Heumarkt 1 
           50667 Köln 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Brigitte Bonifer 
Tel.:         +49 221 20 15-288 
E-Mail:        bbonifer@ovb.eu 
Website:       www.ovb.eu 
ISIN(s):       DE0006286560 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, 
           Stuttgart

[ source: https://www.pressetext.com/news/1757947800826 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 15, 2025 10:50 ET (14:50 GMT)

© 2025 Dow Jones News
