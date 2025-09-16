Anleger zeigen sich vor der am Mittwoch anstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed zurückhaltend. Am Montag ging der DAX mit einem leichten Plus von 0,2 Prozent bei 23.748,86 Zählern aus dem Handel. Zum Start in den Dienstag dürfte er auf diesem Niveau verharren. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen elf Punkte höher auf 23.760 Zähler.Vor dem US-Zinsentscheid am Mittwoch blicken Anleger heute am Vormittag in Deutschland auf die Veröffentlichung der ZEW-Konjunkturerwartungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
