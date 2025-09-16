. . . und welche Gefahren der Expansionskurs von Vorstandschef Papperger mit sich bringt. Rüstungskonzern steuert mit neuen Geschäftsfeldern auf 40 bis 50 Milliarden Euro Jahresumsatz zu. Der Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall übernimmt die norddeutsche Marinewerften-Gruppe Naval Vessels (NVL). Damit weitet der DAX-Konzern sein Produktspektrum auch auf Kriegsschiffe aus. Bislang fokussiert sich Rheinmetall als Lieferant für Landstreitkräfte und stellt unter anderem Artilleriemunition, Panzer, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
