Nachdem die SAP-Aktie den DAX lange Zeit beflügelte, ist sie für den Index seit Tagen wie ein Klotz am Bein. Während das Thema Künstliche Intelligenz an der Wall Street Alphabets Börsenwert über die Drei-Billionen-Marke hievt und Oracle-Aktien haussieren lässt, zündet die jüngste Übernahme von SAP in diesem Bereich nicht.

Es gibt gerade zu viele andere attraktive Anlagemöglichkeiten wie den schnell steigenden Goldpreis und die beschriebene Rally bei amerikanischen, aber auch chinesischen Technologieaktien. Die Nachrichtenlage für den DAX dagegen ist zu dünn. Der Markt ist unter der Marke von 24.000 Punkten in Deckung gegangen. Im Vorfeld der Fed-Sitzung setzen Anleger lieber auf China und die USA.

Die Fed wird sich aller Voraussicht nach morgen den Spekulationen und den zuletzt schwachen Arbeitsmarktdaten beugen und den Leitzins um 25 Basispunkte senken, mit einer Randwahrscheinlichkeit für einen noch größeren Schritt um 50 Basispunkte. Außerdem wird die Notenbank ihren Zinspfad veröffentlichen. Trumps enger Berater Miran sitzt nun auch im geldpolitischen Rat und wird vermutlich eine sehr aggressive Lockerung vorzeichnen, die den Schnitt des gesamten Rats etwas nach unten bewegen wird.

Im Juni sah die Fed noch zwei Zinssenkungen 2025 vor, die Börsen erwarten drei. Das Spannende an der morgigen Sitzung wird sein, ob sie auf die Markterwartungen eines kontinuierlichen Zinssenkungszyklus einschwenkt oder nicht. Viele der jetzt aufgebauten spekulativen Positionen werden nur dann gewinnbringend sein, wenn die Fed nicht allzu restriktiv klingt.

