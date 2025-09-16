Der deutsche Leitindex verharrt weiterhin innerhalb seiner Handelsspanne unterhalb der Marke von 24.000 Punkten und dürfte diese Tendenz auch am Dienstagmorgen beibehalten. Vor der morgigen Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed verläuft der heutige Handelstag voraussichtlich ruhig - auch von der Nachrichtenlage her ist kaum Bewegung zu erwarten. Dennoch rücken einige Unternehmen in den Fokus, darunter die Aktien von Continental, Rheinmetall, SAP, Siltronic, SMA Solar und SUSS.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär