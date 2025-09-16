Anzeige
Mehr »
Dienstag, 16.09.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Diese Aktie meldet Mega-Deal: Nokia & Ericsson an Bord!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 896516 | ISIN: GB0003452173 | Ticker-Symbol: FGR
Frankfurt
16.09.25 | 08:04
2,534 Euro
-0,08 % -0,002
Branche
Logistik/Transport
Aktienmarkt
FTSE-250
1-Jahres-Chart
FIRSTGROUP PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
FIRSTGROUP PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
2,4842,69208:33
2,5402,57808:24
PR Newswire
16.09.2025 08:06 Uhr
51 Leser
Artikel bewerten:
(0)

FirstGroup Plc - Transaction in Own Shares

FirstGroup Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, September 16

FirstGroup plc

Transaction in own shares

FirstGroup plc ("FirstGroup") announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme (the "Programme") announced on 10 June 2025, it has purchased the following number of its ordinary shares of 5 pence each ("Ordinary Shares") through Panmure Liberum Limited.

Date of Purchase

15 September 2025

Number of ordinary shares purchased

152,433

Weighted average price paid (p)

220.09

Highest price paid (p)

221.20

Lowest price paid (p)

218.40

Following the above purchase, FirstGroup holds 186,384,071 Ordinary Shares in treasury. The total number of Ordinary Shares in issue excluding shares held as treasury shares is 564,310,944.FirstGroup initially intends to hold the purchased shares as treasury shares but may cancel them in due course.

The total number of voting rights in FirstGroup, excluding treasury shares as at 15 September 2025 is 564,310,944. This figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, FirstGroup under the FCA's Disclosure and Transparency Rules.

Contacts at FirstGroup

Marianna Bowes, Head of Investor Relations

David Blizzard, Company Secretary

companysecretariat@firstgroup.co.uk

Tel: +44 (0) 20 7725 3354

Transaction details

Issuer name: FirstGroup PLC

LEI: 549300DEJZCPWA4HKM93

ISIN: GB0003452173

Classification: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares

Intermediary name: Panmure Liberum Limited

Intermediary Code: PMURGB3L

Timezone: BST

Currency: GBp

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by Panmure Liberum Limited on behalf of FirstGroup as part of the Programme is detailed below:

Aggregate information:

Platform

Daily weighted average price of shares acquired (GBp)

Daily total volume (in number of shares)

XLON

220.12

62,176

BATE

220.09

71,356

CHIX

220.00

14,104

TRQX

220.09

4,797

Individual Transactions

15/09/2025

08:06:00

442

219.80

XLON

00041853370TRLO0

15/09/2025

08:06:00

52

219.80

XLON

00041853369TRLO0

15/09/2025

08:06:00

494

219.80

BATE

00041853368TRLO0

15/09/2025

08:11:52

494

220.20

XLON

00041853683TRLO0

15/09/2025

08:11:52

494

220.20

BATE

00041853682TRLO0

15/09/2025

08:12:44

802

220.20

XLON

00041853729TRLO0

15/09/2025

08:18:20

494

220.00

BATE

00041853936TRLO0

15/09/2025

08:18:20

910

220.00

CHIX

00041853935TRLO0

15/09/2025

08:18:20

636

219.80

CHIX

00041853938TRLO0

15/09/2025

08:18:20

669

220.00

XLON

00041853937TRLO0

15/09/2025

08:18:20

580

220.00

BATE

00041853939TRLO0

15/09/2025

08:18:20

1667

220.20

BATE

00041853941TRLO0

15/09/2025

08:18:20

34

220.20

BATE

00041853940TRLO0

15/09/2025

08:18:20

643

219.80

XLON

00041853942TRLO0

15/09/2025

08:18:23

238

219.60

BATE

00041853944TRLO0

15/09/2025

08:18:56

572

219.60

XLON

00041853958TRLO0

15/09/2025

08:18:56

281

219.60

BATE

00041853957TRLO0

15/09/2025

08:46:16

469

220.00

TRQX

00041854934TRLO0

15/09/2025

08:46:16

494

220.00

BATE

00041854933TRLO0

15/09/2025

08:46:16

668

220.00

CHIX

00041854932TRLO0

15/09/2025

08:46:16

914

220.20

BATE

00041854936TRLO0

15/09/2025

08:46:16

90

220.20

BATE

00041854935TRLO0

15/09/2025

08:46:16

269

220.20

XLON

00041854939TRLO0

15/09/2025

08:46:16

494

220.20

XLON

00041854938TRLO0

15/09/2025

08:46:16

203

220.20

XLON

00041854937TRLO0

15/09/2025

09:28:41

34

221.00

XLON

00041856062TRLO0

15/09/2025

09:28:59

460

221.00

XLON

00041856069TRLO0

15/09/2025

09:28:59

1031

221.00

CHIX

00041856068TRLO0

15/09/2025

09:28:59

494

221.00

BATE

00041856067TRLO0

15/09/2025

09:31:41

1807

221.00

XLON

00041856187TRLO0

15/09/2025

09:31:41

2232

221.00

BATE

00041856188TRLO0

15/09/2025

09:31:42

63

221.00

XLON

00041856192TRLO0

15/09/2025

09:31:42

478

221.00

XLON

00041856191TRLO0

15/09/2025

09:31:42

193

221.00

XLON

00041856190TRLO0

15/09/2025

09:31:42

747

221.00

BATE

00041856194TRLO0

15/09/2025

09:31:42

537

221.00

XLON

00041856195TRLO0

15/09/2025

09:31:42

404

221.00

BATE

00041856196TRLO0

15/09/2025

09:32:31

2690

221.00

XLON

00041856240TRLO0

15/09/2025

09:32:31

1483

221.00

BATE

00041856242TRLO0

15/09/2025

09:32:31

1422

221.00

BATE

00041856241TRLO0

15/09/2025

09:32:31

395

220.80

TRQX

00041856243TRLO0

15/09/2025

09:33:38

275

220.60

TRQX

00041856270TRLO0

15/09/2025

09:33:38

601

220.60

XLON

00041856269TRLO0

15/09/2025

09:33:38

653

220.60

BATE

00041856268TRLO0

15/09/2025

09:37:40

473

220.00

XLON

00041856346TRLO0

15/09/2025

09:59:50

274

220.60

XLON

00041856842TRLO0

15/09/2025

09:59:50

1201

220.60

XLON

00041856840TRLO0

15/09/2025

10:11:28

392

220.60

XLON

00041857142TRLO0

15/09/2025

10:12:04

774

220.20

XLON

00041857159TRLO0

15/09/2025

10:12:04

253

220.20

TRQX

00041857158TRLO0

15/09/2025

10:12:04

885

220.20

CHIX

00041857157TRLO0

15/09/2025

10:12:04

573

220.20

BATE

00041857155TRLO0

15/09/2025

10:12:04

2338

220.40

BATE

00041857163TRLO0

15/09/2025

10:12:04

131

220.40

BATE

00041857162TRLO0

15/09/2025

10:12:04

642

220.40

BATE

00041857161TRLO0

15/09/2025

10:12:04

78

220.40

BATE

00041857160TRLO0

15/09/2025

10:27:54

233

220.60

XLON

00041857482TRLO0

15/09/2025

10:27:54

440

220.60

XLON

00041857481TRLO0

15/09/2025

10:27:54

661

220.60

BATE

00041857483TRLO0

15/09/2025

10:45:50

494

220.80

XLON

00041857870TRLO0

15/09/2025

10:45:50

533

220.80

BATE

00041857871TRLO0

15/09/2025

10:46:15

284

220.80

TRQX

00041857883TRLO0

15/09/2025

10:46:15

494

220.80

XLON

00041857882TRLO0

15/09/2025

10:46:15

689

220.80

CHIX

00041857881TRLO0

15/09/2025

10:46:15

529

220.80

BATE

00041857880TRLO0

15/09/2025

11:05:00

513

220.80

XLON

00041858624TRLO0

15/09/2025

11:05:00

572

220.80

BATE

00041858623TRLO0

15/09/2025

11:05:00

22

220.80

BATE

00041858622TRLO0

15/09/2025

11:05:00

511

220.80

XLON

00041858625TRLO0

15/09/2025

11:15:02

429

221.00

XLON

00041858891TRLO0

15/09/2025

11:15:02

135

221.00

BATE

00041858892TRLO0

15/09/2025

11:15:02

723

221.00

XLON

00041858893TRLO0

15/09/2025

11:15:03

418

221.00

XLON

00041858894TRLO0

15/09/2025

11:15:07

164

221.00

BATE

00041858897TRLO0

15/09/2025

11:15:07

414

221.00

XLON

00041858899TRLO0

15/09/2025

11:15:07

35

221.00

XLON

00041858898TRLO0

15/09/2025

11:15:17

71

221.00

BATE

00041858904TRLO0

15/09/2025

11:15:17

678

220.80

XLON

00041858905TRLO0

15/09/2025

11:15:17

957

221.00

BATE

00041858906TRLO0

15/09/2025

11:15:18

1313

221.00

BATE

00041858907TRLO0

15/09/2025

11:15:18

1080

221.00

BATE

00041858908TRLO0

15/09/2025

11:26:11

53

221.00

BATE

00041859155TRLO0

15/09/2025

11:30:08

352

221.00

XLON

00041859240TRLO0

15/09/2025

11:30:08

282

221.00

XLON

00041859239TRLO0

15/09/2025

11:30:08

45

221.00

XLON

00041859238TRLO0

15/09/2025

11:30:08

51

221.00

BATE

00041859241TRLO0

15/09/2025

11:30:08

641

221.00

BATE

00041859242TRLO0

15/09/2025

11:33:45

39

221.00

BATE

00041859308TRLO0

15/09/2025

11:33:45

395

221.00

BATE

00041859309TRLO0

15/09/2025

11:58:58

27

221.00

BATE

00041859868TRLO0

15/09/2025

11:58:58

441

221.00

TRQX

00041859867TRLO0

15/09/2025

11:58:58

617

221.00

BATE

00041859866TRLO0

15/09/2025

11:58:58

263

221.00

XLON

00041859870TRLO0

15/09/2025

11:58:58

431

221.00

XLON

00041859869TRLO0

15/09/2025

11:58:58

1576

221.20

BATE

00041859873TRLO0

15/09/2025

11:58:58

130

221.20

BATE

00041859872TRLO0

15/09/2025

11:58:58

70

221.20

BATE

00041859871TRLO0

15/09/2025

11:58:58

361

221.20

XLON

00041859879TRLO0

15/09/2025

11:58:58

490

221.20

XLON

00041859878TRLO0

15/09/2025

11:58:58

198

221.20

XLON

00041859877TRLO0

15/09/2025

11:58:58

244

221.20

XLON

00041859876TRLO0

15/09/2025

11:58:58

398

221.20

XLON

00041859875TRLO0

15/09/2025

11:58:58

19

221.20

XLON

00041859874TRLO0

15/09/2025

12:00:42

332

221.20

BATE

00041859932TRLO0

15/09/2025

12:00:42

75

221.20

BATE

00041859931TRLO0

15/09/2025

12:00:42

858

221.00

CHIX

00041859933TRLO0

15/09/2025

12:02:38

375

221.20

XLON

00041859990TRLO0

15/09/2025

12:07:28

174

221.20

XLON

00041860094TRLO0

15/09/2025

12:07:28

324

221.20

XLON

00041860093TRLO0

15/09/2025

12:13:16

128

221.20

XLON

00041860226TRLO0

15/09/2025

12:13:16

228

221.20

XLON

00041860225TRLO0

15/09/2025

12:13:16

96

221.20

XLON

00041860224TRLO0

15/09/2025

12:19:04

420

221.20

XLON

00041860398TRLO0

15/09/2025

12:19:04

87

221.20

XLON

00041860397TRLO0

15/09/2025

12:25:50

537

221.20

XLON

00041860514TRLO0

15/09/2025

12:31:38

87

221.20

XLON

00041860651TRLO0

15/09/2025

12:31:38

74

221.20

XLON

00041860650TRLO0

15/09/2025

12:31:38

236

221.20

XLON

00041860649TRLO0

15/09/2025

12:36:28

299

221.20

XLON

00041860759TRLO0

15/09/2025

12:36:28

83

221.20

XLON

00041860758TRLO0

15/09/2025

12:42:16

369

221.20

XLON

00041860838TRLO0

15/09/2025

12:42:16

101

221.20

XLON

00041860837TRLO0

15/09/2025

12:48:04

17

221.20

XLON

00041860974TRLO0

15/09/2025

12:48:04

352

221.20

XLON

00041860973TRLO0

15/09/2025

12:48:04

59

221.20

XLON

00041860972TRLO0

15/09/2025

12:48:04

47

221.20

XLON

00041860971TRLO0

15/09/2025

12:48:51

745

221.00

BATE

00041860984TRLO0

15/09/2025

12:48:56

523

221.00

BATE

00041860986TRLO0

15/09/2025

13:22:38

815

220.80

XLON

00041861357TRLO0

15/09/2025

13:22:38

576

220.80

TRQX

00041861356TRLO0

15/09/2025

13:22:38

246

220.80

CHIX

00041861355TRLO0

15/09/2025

13:22:38

598

220.80

BATE

00041861354TRLO0

15/09/2025

13:22:38

424

220.80

CHIX

00041861353TRLO0

15/09/2025

13:22:38

592

220.80

CHIX

00041861352TRLO0

15/09/2025

13:22:38

678

220.80

XLON

00041861359TRLO0

15/09/2025

13:22:38

721

220.80

XLON

00041861358TRLO0

15/09/2025

13:22:38

52

220.80

XLON

00041861360TRLO0

15/09/2025

13:22:38

1400

221.00

BATE

00041861362TRLO0

15/09/2025

13:22:38

76

221.00

BATE

00041861361TRLO0

15/09/2025

13:22:38

1417

220.60

XLON

00041861366TRLO0

15/09/2025

13:22:38

90

220.60

BATE

00041861365TRLO0

15/09/2025

13:22:38

2092

220.60

BATE

00041861364TRLO0

15/09/2025

13:22:38

48

220.60

XLON

00041861363TRLO0

15/09/2025

13:22:38

1730

220.80

BATE

00041861369TRLO0

15/09/2025

13:22:38

632

220.80

BATE

00041861368TRLO0

15/09/2025

13:22:38

607

220.80

BATE

00041861367TRLO0

15/09/2025

13:22:38

885

220.60

CHIX

00041861371TRLO0

15/09/2025

13:22:38

1309

220.60

BATE

00041861370TRLO0

15/09/2025

13:22:43

642

220.40

XLON

00041861373TRLO0

15/09/2025

13:34:11

887

220.40

XLON

00041861591TRLO0

15/09/2025

13:34:11

882

220.40

BATE

00041861590TRLO0

15/09/2025

13:34:11

259

220.40

XLON

00041861592TRLO0

15/09/2025

13:34:11

527

220.40

XLON

00041861593TRLO0

15/09/2025

13:48:00

451

220.40

BATE

00041861880TRLO0

15/09/2025

13:49:01

882

220.20

XLON

00041861901TRLO0

15/09/2025

13:49:01

641

220.20

CHIX

00041861900TRLO0

15/09/2025

13:49:01

826

220.20

BATE

00041861899TRLO0

15/09/2025

13:49:01

423

220.20

BATE

00041861898TRLO0

15/09/2025

13:49:02

695

220.00

XLON

00041861903TRLO0

15/09/2025

13:49:02

803

220.00

BATE

00041861902TRLO0

15/09/2025

13:59:36

307

219.80

TRQX

00041862340TRLO0

15/09/2025

13:59:36

659

219.80

XLON

00041862339TRLO0

15/09/2025

13:59:36

762

219.80

BATE

00041862338TRLO0

15/09/2025

14:00:04

560

219.60

XLON

00041862370TRLO0

15/09/2025

14:00:04

259

219.60

BATE

00041862369TRLO0

15/09/2025

14:00:04

389

219.60

BATE

00041862368TRLO0

15/09/2025

14:13:26

939

219.40

XLON

00041863144TRLO0

15/09/2025

14:13:26

1152

219.40

BATE

00041863143TRLO0

15/09/2025

14:13:26

664

219.40

CHIX

00041863142TRLO0

15/09/2025

14:13:26

274

219.40

XLON

00041863148TRLO0

15/09/2025

14:13:26

479

219.40

XLON

00041863147TRLO0

15/09/2025

14:13:26

643

219.20

XLON

00041863146TRLO0

15/09/2025

14:13:26

808

219.20

BATE

00041863145TRLO0

15/09/2025

14:13:26

801

219.40

BATE

00041863149TRLO0

15/09/2025

14:24:34

382

219.00

XLON

00041863667TRLO0

15/09/2025

14:24:34

378

219.00

BATE

00041863666TRLO0

15/09/2025

14:34:24

257

218.40

BATE

00041864268TRLO0

15/09/2025

14:34:24

332

218.40

BATE

00041864267TRLO0

15/09/2025

14:36:06

480

218.60

XLON

00041864369TRLO0

15/09/2025

14:36:06

91

218.60

XLON

00041864368TRLO0

15/09/2025

14:37:18

561

218.60

BATE

00041864398TRLO0

15/09/2025

14:38:16

155

218.60

XLON

00041864423TRLO0

15/09/2025

14:44:01

1124

218.60

CHIX

00041864683TRLO0

15/09/2025

14:47:07

127

219.00

XLON

00041864847TRLO0

15/09/2025

14:47:07

538

219.00

XLON

00041864846TRLO0

15/09/2025

14:47:07

683

219.00

XLON

00041864845TRLO0

15/09/2025

14:47:07

25

219.00

XLON

00041864844TRLO0

15/09/2025

14:47:07

361

219.00

XLON

00041864843TRLO0

15/09/2025

14:47:07

621

219.00

XLON

00041864842TRLO0

15/09/2025

14:47:07

546

219.00

BATE

00041864848TRLO0

15/09/2025

14:47:16

177

219.00

BATE

00041864867TRLO0

15/09/2025

14:47:16

295

219.00

BATE

00041864868TRLO0

15/09/2025

14:47:25

171

219.00

BATE

00041864879TRLO0

15/09/2025

14:47:29

158

219.00

BATE

00041864885TRLO0

15/09/2025

14:50:50

45

219.20

XLON

00041865207TRLO0

15/09/2025

14:50:50

524

219.20

XLON

00041865206TRLO0

15/09/2025

14:53:44

338

219.20

XLON

00041865313TRLO0

15/09/2025

14:53:44

310

219.20

XLON

00041865312TRLO0

15/09/2025

14:56:38

80

219.20

XLON

00041865376TRLO0

15/09/2025

14:56:38

378

219.20

XLON

00041865375TRLO0

15/09/2025

14:59:32

520

219.20

XLON

00041865437TRLO0

15/09/2025

15:01:28

398

219.20

XLON

00041865534TRLO0

15/09/2025

15:01:28

127

219.20

XLON

00041865533TRLO0

15/09/2025

15:01:28

34

219.20

XLON

00041865535TRLO0

15/09/2025

15:01:29

63

219.00

XLON

00041865536TRLO0

15/09/2025

15:01:40

400

219.00

CHIX

00041865542TRLO0

15/09/2025

15:02:24

594

219.00

XLON

00041865565TRLO0

15/09/2025

15:02:24

539

219.00

XLON

00041865564TRLO0

15/09/2025

15:02:24

385

219.00

XLON

00041865566TRLO0

15/09/2025

15:02:26

184

219.00

XLON

00041865567TRLO0

15/09/2025

15:02:31

300

219.00

TRQX

00041865569TRLO0

15/09/2025

15:02:39

161

219.00

TRQX

00041865573TRLO0

15/09/2025

15:03:15

227

219.20

BATE

00041865581TRLO0

15/09/2025

15:03:15

1767

219.20

BATE

00041865580TRLO0

15/09/2025

15:03:15

49

219.20

BATE

00041865579TRLO0

15/09/2025

15:03:15

947

219.20

BATE

00041865578TRLO0

15/09/2025

15:03:15

312

219.20

BATE

00041865582TRLO0

15/09/2025

15:03:15

1699

219.20

BATE

00041865583TRLO0

15/09/2025

15:07:16

81

219.20

BATE

00041865749TRLO0

15/09/2025

15:07:16

348

219.20

BATE

00041865748TRLO0

15/09/2025

15:07:16

451

219.20

BATE

00041865750TRLO0

15/09/2025

15:11:08

505

219.20

BATE

00041865899TRLO0

15/09/2025

15:11:08

286

219.20

BATE

00041865898TRLO0

15/09/2025

15:13:04

195

219.20

XLON

00041865950TRLO0

15/09/2025

15:13:04

280

219.20

XLON

00041865949TRLO0

15/09/2025

15:14:05

295

219.20

BATE

00041865972TRLO0

15/09/2025

15:15:58

474

219.20

BATE

00041866009TRLO0

15/09/2025

15:15:58

167

219.20

BATE

00041866010TRLO0

15/09/2025

15:15:58

392

219.20

XLON

00041866011TRLO0

15/09/2025

15:17:54

400

219.20

XLON

00041866071TRLO0

15/09/2025

15:18:52

263

219.20

BATE

00041866145TRLO0

15/09/2025

15:18:52

289

219.20

BATE

00041866144TRLO0

15/09/2025

15:19:50

391

219.20

XLON

00041866186TRLO0

15/09/2025

15:38:10

1

219.20

BATE

00041866996TRLO0

15/09/2025

15:43:53

1023

219.80

XLON

00041867321TRLO0

15/09/2025

15:43:53

1035

219.80

XLON

00041867320TRLO0

15/09/2025

15:43:53

673

219.80

XLON

00041867319TRLO0

15/09/2025

15:43:53

497

219.80

XLON

00041867318TRLO0

15/09/2025

15:43:53

808

219.80

XLON

00041867322TRLO0

15/09/2025

15:43:53

804

219.80

XLON

00041867323TRLO0

15/09/2025

15:45:00

651

219.60

XLON

00041867378TRLO0

15/09/2025

15:45:00

740

219.60

XLON

00041867377TRLO0

15/09/2025

15:45:00

546

219.60

TRQX

00041867376TRLO0

15/09/2025

15:45:00

1576

219.60

BATE

00041867375TRLO0

15/09/2025

15:45:00

1314

219.60

CHIX

00041867374TRLO0

15/09/2025

16:02:52

1601

219.40

XLON

00041868651TRLO0

15/09/2025

16:02:52

465

219.40

TRQX

00041868650TRLO0

15/09/2025

16:02:52

1154

219.40

CHIX

00041868649TRLO0

15/09/2025

16:02:52

2086

219.40

BATE

00041868648TRLO0

15/09/2025

16:02:52

5866

219.60

BATE

00041868654TRLO0

15/09/2025

16:02:52

635

219.60

BATE

00041868653TRLO0

15/09/2025

16:02:52

105

219.60

BATE

00041868652TRLO0

15/09/2025

16:02:52

792

219.60

XLON

00041868657TRLO0

15/09/2025

16:02:52

396

219.60

XLON

00041868656TRLO0

15/09/2025

16:02:52

1000

219.60

XLON

00041868655TRLO0

15/09/2025

16:02:55

510

219.40

CHIX

00041868660TRLO0

15/09/2025

16:02:55

596

219.40

XLON

00041868661TRLO0

15/09/2025

16:02:55

95

219.40

XLON

00041868664TRLO0

15/09/2025

16:02:55

219

219.40

TRQX

00041868663TRLO0

15/09/2025

16:02:55

473

219.40

CHIX

00041868662TRLO0

15/09/2025

16:02:55

106

219.40

TRQX

00041868665TRLO0

15/09/2025

16:03:43

651

219.20

XLON

00041868750TRLO0

15/09/2025

16:03:43

322

219.20

BATE

00041868749TRLO0

15/09/2025

16:03:43

2724

219.20

BATE

00041868751TRLO0

15/09/2025

16:11:59

1657

219.40

XLON

00041870109TRLO0

15/09/2025

16:11:59

1831

219.40

BATE

00041870108TRLO0

15/09/2025

16:13:54

797

219.20

BATE

00041870490TRLO0

15/09/2025

16:16:28

191

219.20

XLON

00041870688TRLO0

15/09/2025

16:16:28

494

219.20

XLON

00041870689TRLO0

15/09/2025

16:19:59

480

219.40

XLON

00041871230TRLO0


© 2025 PR Newswire
Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
Lange galten Solaraktien als Liebling der Börse, dann kam der herbe Absturz: Zinsschock, Überkapazitäten aus China und ein Preisverfall, der selbst Marktführer wie SMA Solar, Enphase Energy oder SolarEdge massiv unter Druck setzte. Viele Anleger haben der Branche längst den Rücken gekehrt.

Doch genau das könnte jetzt die Chance sein!
Die Kombination aus KI-Explosion und Energiewende bringt die Branche zurück ins Rampenlicht:
  • Rechenzentren verschlingen Megawatt – Solarstrom bietet den günstigsten Preis je Kilowattstunde
  • Moderne Module liefern Wirkungsgrade wie Atomkraftwerke
  • hina bremst Preisdumping & pusht massiv den Ausbau
Gleichzeitig locken viele Solar-Aktien mit historischen Tiefstständen und massiven Short-Quoten, ein perfekter Nährboden für Kursrebound und Squeeze-Rally.

In unserem exklusiven Gratis-Report zeigen wir dir, welche 4 Solar-Aktien besonders vom Comeback profitieren dürften und warum jetzt der perfekte Zeitpunkt für einen Einstieg sein könnte.

Laden Sie jetzt den Spezialreport kostenlos herunter, bevor die Erholung am Markt beginnt!

Dieses Angebot gilt nur für kurze Zeit – also nicht zögern, jetzt sichern!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.