FirstGroup Plc - Transaction in Own Shares
LONDON, United Kingdom, September 16
FirstGroup plc
Transaction in own shares
FirstGroup plc ("FirstGroup") announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme (the "Programme") announced on 10 June 2025, it has purchased the following number of its ordinary shares of 5 pence each ("Ordinary Shares") through Panmure Liberum Limited.
Date of Purchase
15 September 2025
Number of ordinary shares purchased
152,433
Weighted average price paid (p)
220.09
Highest price paid (p)
221.20
Lowest price paid (p)
218.40
Following the above purchase, FirstGroup holds 186,384,071 Ordinary Shares in treasury. The total number of Ordinary Shares in issue excluding shares held as treasury shares is 564,310,944.FirstGroup initially intends to hold the purchased shares as treasury shares but may cancel them in due course.
The total number of voting rights in FirstGroup, excluding treasury shares as at 15 September 2025 is 564,310,944. This figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, FirstGroup under the FCA's Disclosure and Transparency Rules.
Contacts at FirstGroup
Marianna Bowes, Head of Investor Relations
David Blizzard, Company Secretary
companysecretariat@firstgroup.co.uk
Tel: +44 (0) 20 7725 3354
Transaction details
Issuer name: FirstGroup PLC
LEI: 549300DEJZCPWA4HKM93
ISIN: GB0003452173
Classification: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares
Intermediary name: Panmure Liberum Limited
Intermediary Code: PMURGB3L
Timezone: BST
Currency: GBp
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by Panmure Liberum Limited on behalf of FirstGroup as part of the Programme is detailed below:
Aggregate information:
Platform
Daily weighted average price of shares acquired (GBp)
Daily total volume (in number of shares)
XLON
220.12
62,176
BATE
220.09
71,356
CHIX
220.00
14,104
TRQX
220.09
4,797
Individual Transactions
15/09/2025
08:06:00
442
219.80
XLON
00041853370TRLO0
15/09/2025
08:06:00
52
219.80
XLON
00041853369TRLO0
15/09/2025
08:06:00
494
219.80
BATE
00041853368TRLO0
15/09/2025
08:11:52
494
220.20
XLON
00041853683TRLO0
15/09/2025
08:11:52
494
220.20
BATE
00041853682TRLO0
15/09/2025
08:12:44
802
220.20
XLON
00041853729TRLO0
15/09/2025
08:18:20
494
220.00
BATE
00041853936TRLO0
15/09/2025
08:18:20
910
220.00
CHIX
00041853935TRLO0
15/09/2025
08:18:20
636
219.80
CHIX
00041853938TRLO0
15/09/2025
08:18:20
669
220.00
XLON
00041853937TRLO0
15/09/2025
08:18:20
580
220.00
BATE
00041853939TRLO0
15/09/2025
08:18:20
1667
220.20
BATE
00041853941TRLO0
15/09/2025
08:18:20
34
220.20
BATE
00041853940TRLO0
15/09/2025
08:18:20
643
219.80
XLON
00041853942TRLO0
15/09/2025
08:18:23
238
219.60
BATE
00041853944TRLO0
15/09/2025
08:18:56
572
219.60
XLON
00041853958TRLO0
15/09/2025
08:18:56
281
219.60
BATE
00041853957TRLO0
15/09/2025
08:46:16
469
220.00
TRQX
00041854934TRLO0
15/09/2025
08:46:16
494
220.00
BATE
00041854933TRLO0
15/09/2025
08:46:16
668
220.00
CHIX
00041854932TRLO0
15/09/2025
08:46:16
914
220.20
BATE
00041854936TRLO0
15/09/2025
08:46:16
90
220.20
BATE
00041854935TRLO0
15/09/2025
08:46:16
269
220.20
XLON
00041854939TRLO0
15/09/2025
08:46:16
494
220.20
XLON
00041854938TRLO0
15/09/2025
08:46:16
203
220.20
XLON
00041854937TRLO0
15/09/2025
09:28:41
34
221.00
XLON
00041856062TRLO0
15/09/2025
09:28:59
460
221.00
XLON
00041856069TRLO0
15/09/2025
09:28:59
1031
221.00
CHIX
00041856068TRLO0
15/09/2025
09:28:59
494
221.00
BATE
00041856067TRLO0
15/09/2025
09:31:41
1807
221.00
XLON
00041856187TRLO0
15/09/2025
09:31:41
2232
221.00
BATE
00041856188TRLO0
15/09/2025
09:31:42
63
221.00
XLON
00041856192TRLO0
15/09/2025
09:31:42
478
221.00
XLON
00041856191TRLO0
15/09/2025
09:31:42
193
221.00
XLON
00041856190TRLO0
15/09/2025
09:31:42
747
221.00
BATE
00041856194TRLO0
15/09/2025
09:31:42
537
221.00
XLON
00041856195TRLO0
15/09/2025
09:31:42
404
221.00
BATE
00041856196TRLO0
15/09/2025
09:32:31
2690
221.00
XLON
00041856240TRLO0
15/09/2025
09:32:31
1483
221.00
BATE
00041856242TRLO0
15/09/2025
09:32:31
1422
221.00
BATE
00041856241TRLO0
15/09/2025
09:32:31
395
220.80
TRQX
00041856243TRLO0
15/09/2025
09:33:38
275
220.60
TRQX
00041856270TRLO0
15/09/2025
09:33:38
601
220.60
XLON
00041856269TRLO0
15/09/2025
09:33:38
653
220.60
BATE
00041856268TRLO0
15/09/2025
09:37:40
473
220.00
XLON
00041856346TRLO0
15/09/2025
09:59:50
274
220.60
XLON
00041856842TRLO0
15/09/2025
09:59:50
1201
220.60
XLON
00041856840TRLO0
15/09/2025
10:11:28
392
220.60
XLON
00041857142TRLO0
15/09/2025
10:12:04
774
220.20
XLON
00041857159TRLO0
15/09/2025
10:12:04
253
220.20
TRQX
00041857158TRLO0
15/09/2025
10:12:04
885
220.20
CHIX
00041857157TRLO0
15/09/2025
10:12:04
573
220.20
BATE
00041857155TRLO0
15/09/2025
10:12:04
2338
220.40
BATE
00041857163TRLO0
15/09/2025
10:12:04
131
220.40
BATE
00041857162TRLO0
15/09/2025
10:12:04
642
220.40
BATE
00041857161TRLO0
15/09/2025
10:12:04
78
220.40
BATE
00041857160TRLO0
15/09/2025
10:27:54
233
220.60
XLON
00041857482TRLO0
15/09/2025
10:27:54
440
220.60
XLON
00041857481TRLO0
15/09/2025
10:27:54
661
220.60
BATE
00041857483TRLO0
15/09/2025
10:45:50
494
220.80
XLON
00041857870TRLO0
15/09/2025
10:45:50
533
220.80
BATE
00041857871TRLO0
15/09/2025
10:46:15
284
220.80
TRQX
00041857883TRLO0
15/09/2025
10:46:15
494
220.80
XLON
00041857882TRLO0
15/09/2025
10:46:15
689
220.80
CHIX
00041857881TRLO0
15/09/2025
10:46:15
529
220.80
BATE
00041857880TRLO0
15/09/2025
11:05:00
513
220.80
XLON
00041858624TRLO0
15/09/2025
11:05:00
572
220.80
BATE
00041858623TRLO0
15/09/2025
11:05:00
22
220.80
BATE
00041858622TRLO0
15/09/2025
11:05:00
511
220.80
XLON
00041858625TRLO0
15/09/2025
11:15:02
429
221.00
XLON
00041858891TRLO0
15/09/2025
11:15:02
135
221.00
BATE
00041858892TRLO0
15/09/2025
11:15:02
723
221.00
XLON
00041858893TRLO0
15/09/2025
11:15:03
418
221.00
XLON
00041858894TRLO0
15/09/2025
11:15:07
164
221.00
BATE
00041858897TRLO0
15/09/2025
11:15:07
414
221.00
XLON
00041858899TRLO0
15/09/2025
11:15:07
35
221.00
XLON
00041858898TRLO0
15/09/2025
11:15:17
71
221.00
BATE
00041858904TRLO0
15/09/2025
11:15:17
678
220.80
XLON
00041858905TRLO0
15/09/2025
11:15:17
957
221.00
BATE
00041858906TRLO0
15/09/2025
11:15:18
1313
221.00
BATE
00041858907TRLO0
15/09/2025
11:15:18
1080
221.00
BATE
00041858908TRLO0
15/09/2025
11:26:11
53
221.00
BATE
00041859155TRLO0
15/09/2025
11:30:08
352
221.00
XLON
00041859240TRLO0
15/09/2025
11:30:08
282
221.00
XLON
00041859239TRLO0
15/09/2025
11:30:08
45
221.00
XLON
00041859238TRLO0
15/09/2025
11:30:08
51
221.00
BATE
00041859241TRLO0
15/09/2025
11:30:08
641
221.00
BATE
00041859242TRLO0
15/09/2025
11:33:45
39
221.00
BATE
00041859308TRLO0
15/09/2025
11:33:45
395
221.00
BATE
00041859309TRLO0
15/09/2025
11:58:58
27
221.00
BATE
00041859868TRLO0
15/09/2025
11:58:58
441
221.00
TRQX
00041859867TRLO0
15/09/2025
11:58:58
617
221.00
BATE
00041859866TRLO0
15/09/2025
11:58:58
263
221.00
XLON
00041859870TRLO0
15/09/2025
11:58:58
431
221.00
XLON
00041859869TRLO0
15/09/2025
11:58:58
1576
221.20
BATE
00041859873TRLO0
15/09/2025
11:58:58
130
221.20
BATE
00041859872TRLO0
15/09/2025
11:58:58
70
221.20
BATE
00041859871TRLO0
15/09/2025
11:58:58
361
221.20
XLON
00041859879TRLO0
15/09/2025
11:58:58
490
221.20
XLON
00041859878TRLO0
15/09/2025
11:58:58
198
221.20
XLON
00041859877TRLO0
15/09/2025
11:58:58
244
221.20
XLON
00041859876TRLO0
15/09/2025
11:58:58
398
221.20
XLON
00041859875TRLO0
15/09/2025
11:58:58
19
221.20
XLON
00041859874TRLO0
15/09/2025
12:00:42
332
221.20
BATE
00041859932TRLO0
15/09/2025
12:00:42
75
221.20
BATE
00041859931TRLO0
15/09/2025
12:00:42
858
221.00
CHIX
00041859933TRLO0
15/09/2025
12:02:38
375
221.20
XLON
00041859990TRLO0
15/09/2025
12:07:28
174
221.20
XLON
00041860094TRLO0
15/09/2025
12:07:28
324
221.20
XLON
00041860093TRLO0
15/09/2025
12:13:16
128
221.20
XLON
00041860226TRLO0
15/09/2025
12:13:16
228
221.20
XLON
00041860225TRLO0
15/09/2025
12:13:16
96
221.20
|
XLON
00041860224TRLO0
15/09/2025
12:19:04
420
221.20
XLON
00041860398TRLO0
15/09/2025
12:19:04
87
221.20
XLON
00041860397TRLO0
15/09/2025
12:25:50
537
221.20
XLON
00041860514TRLO0
15/09/2025
12:31:38
87
221.20
XLON
00041860651TRLO0
15/09/2025
12:31:38
74
221.20
XLON
00041860650TRLO0
15/09/2025
12:31:38
236
221.20
XLON
00041860649TRLO0
15/09/2025
12:36:28
299
221.20
XLON
00041860759TRLO0
15/09/2025
12:36:28
83
221.20
XLON
00041860758TRLO0
15/09/2025
12:42:16
369
221.20
XLON
00041860838TRLO0
15/09/2025
12:42:16
101
221.20
XLON
00041860837TRLO0
15/09/2025
12:48:04
17
221.20
XLON
00041860974TRLO0
15/09/2025
12:48:04
352
221.20
XLON
00041860973TRLO0
15/09/2025
12:48:04
59
221.20
XLON
00041860972TRLO0
15/09/2025
12:48:04
47
221.20
XLON
00041860971TRLO0
15/09/2025
12:48:51
745
221.00
BATE
00041860984TRLO0
15/09/2025
12:48:56
523
221.00
BATE
00041860986TRLO0
15/09/2025
13:22:38
815
220.80
XLON
00041861357TRLO0
15/09/2025
13:22:38
576
220.80
TRQX
00041861356TRLO0
15/09/2025
13:22:38
246
220.80
CHIX
00041861355TRLO0
15/09/2025
13:22:38
598
220.80
BATE
00041861354TRLO0
15/09/2025
13:22:38
424
220.80
CHIX
00041861353TRLO0
15/09/2025
13:22:38
592
220.80
CHIX
00041861352TRLO0
15/09/2025
13:22:38
678
220.80
XLON
00041861359TRLO0
15/09/2025
13:22:38
721
220.80
XLON
00041861358TRLO0
15/09/2025
13:22:38
52
220.80
XLON
00041861360TRLO0
15/09/2025
13:22:38
1400
221.00
BATE
00041861362TRLO0
15/09/2025
13:22:38
76
221.00
BATE
00041861361TRLO0
15/09/2025
13:22:38
1417
220.60
XLON
00041861366TRLO0
15/09/2025
13:22:38
90
220.60
BATE
00041861365TRLO0
15/09/2025
13:22:38
2092
220.60
BATE
00041861364TRLO0
15/09/2025
13:22:38
48
220.60
XLON
00041861363TRLO0
15/09/2025
13:22:38
1730
220.80
BATE
00041861369TRLO0
15/09/2025
13:22:38
632
220.80
BATE
00041861368TRLO0
15/09/2025
13:22:38
607
220.80
BATE
00041861367TRLO0
15/09/2025
13:22:38
885
220.60
CHIX
00041861371TRLO0
15/09/2025
13:22:38
1309
220.60
BATE
00041861370TRLO0
15/09/2025
13:22:43
642
220.40
XLON
00041861373TRLO0
15/09/2025
13:34:11
887
220.40
XLON
00041861591TRLO0
15/09/2025
13:34:11
882
220.40
BATE
00041861590TRLO0
15/09/2025
13:34:11
259
220.40
XLON
00041861592TRLO0
15/09/2025
13:34:11
527
220.40
XLON
00041861593TRLO0
15/09/2025
13:48:00
451
220.40
BATE
00041861880TRLO0
15/09/2025
13:49:01
882
220.20
XLON
00041861901TRLO0
15/09/2025
13:49:01
641
220.20
CHIX
00041861900TRLO0
15/09/2025
13:49:01
826
220.20
BATE
00041861899TRLO0
15/09/2025
13:49:01
423
220.20
BATE
00041861898TRLO0
15/09/2025
13:49:02
695
220.00
XLON
00041861903TRLO0
15/09/2025
13:49:02
803
220.00
BATE
00041861902TRLO0
15/09/2025
13:59:36
307
219.80
TRQX
00041862340TRLO0
15/09/2025
13:59:36
659
219.80
XLON
00041862339TRLO0
15/09/2025
13:59:36
762
219.80
BATE
00041862338TRLO0
15/09/2025
14:00:04
560
219.60
XLON
00041862370TRLO0
15/09/2025
14:00:04
259
219.60
BATE
00041862369TRLO0
15/09/2025
14:00:04
389
219.60
BATE
00041862368TRLO0
15/09/2025
14:13:26
939
219.40
XLON
00041863144TRLO0
15/09/2025
14:13:26
1152
219.40
BATE
00041863143TRLO0
15/09/2025
14:13:26
664
219.40
CHIX
00041863142TRLO0
15/09/2025
14:13:26
274
219.40
XLON
00041863148TRLO0
15/09/2025
14:13:26
479
219.40
XLON
00041863147TRLO0
15/09/2025
14:13:26
643
219.20
XLON
00041863146TRLO0
15/09/2025
14:13:26
808
219.20
BATE
00041863145TRLO0
15/09/2025
14:13:26
801
219.40
BATE
00041863149TRLO0
15/09/2025
14:24:34
382
219.00
XLON
00041863667TRLO0
15/09/2025
14:24:34
378
219.00
BATE
00041863666TRLO0
15/09/2025
14:34:24
257
218.40
BATE
00041864268TRLO0
15/09/2025
14:34:24
332
218.40
BATE
00041864267TRLO0
15/09/2025
14:36:06
480
218.60
XLON
00041864369TRLO0
15/09/2025
14:36:06
91
218.60
XLON
00041864368TRLO0
15/09/2025
14:37:18
561
218.60
BATE
00041864398TRLO0
15/09/2025
14:38:16
155
218.60
XLON
00041864423TRLO0
15/09/2025
14:44:01
1124
218.60
CHIX
00041864683TRLO0
15/09/2025
14:47:07
127
219.00
XLON
00041864847TRLO0
15/09/2025
14:47:07
538
219.00
XLON
00041864846TRLO0
15/09/2025
14:47:07
683
219.00
XLON
00041864845TRLO0
15/09/2025
14:47:07
25
219.00
XLON
00041864844TRLO0
15/09/2025
14:47:07
361
219.00
XLON
00041864843TRLO0
15/09/2025
14:47:07
621
219.00
XLON
00041864842TRLO0
15/09/2025
14:47:07
546
219.00
BATE
00041864848TRLO0
15/09/2025
14:47:16
177
219.00
BATE
00041864867TRLO0
15/09/2025
14:47:16
295
219.00
BATE
00041864868TRLO0
15/09/2025
14:47:25
171
219.00
BATE
00041864879TRLO0
15/09/2025
14:47:29
158
219.00
BATE
00041864885TRLO0
15/09/2025
14:50:50
45
219.20
XLON
00041865207TRLO0
15/09/2025
14:50:50
524
219.20
XLON
00041865206TRLO0
15/09/2025
14:53:44
338
219.20
XLON
00041865313TRLO0
15/09/2025
14:53:44
310
219.20
XLON
00041865312TRLO0
15/09/2025
14:56:38
80
219.20
XLON
00041865376TRLO0
15/09/2025
14:56:38
378
219.20
XLON
00041865375TRLO0
15/09/2025
14:59:32
520
219.20
XLON
00041865437TRLO0
15/09/2025
15:01:28
398
219.20
XLON
00041865534TRLO0
15/09/2025
15:01:28
127
219.20
XLON
00041865533TRLO0
15/09/2025
15:01:28
34
219.20
XLON
00041865535TRLO0
15/09/2025
15:01:29
63
219.00
XLON
00041865536TRLO0
15/09/2025
15:01:40
400
219.00
CHIX
00041865542TRLO0
15/09/2025
15:02:24
594
219.00
XLON
00041865565TRLO0
15/09/2025
15:02:24
539
219.00
XLON
00041865564TRLO0
15/09/2025
15:02:24
385
219.00
XLON
00041865566TRLO0
15/09/2025
15:02:26
184
219.00
XLON
00041865567TRLO0
15/09/2025
15:02:31
300
219.00
TRQX
00041865569TRLO0
15/09/2025
15:02:39
161
219.00
TRQX
00041865573TRLO0
15/09/2025
15:03:15
227
219.20
BATE
00041865581TRLO0
15/09/2025
15:03:15
1767
219.20
BATE
00041865580TRLO0
15/09/2025
15:03:15
49
219.20
BATE
00041865579TRLO0
15/09/2025
15:03:15
947
219.20
BATE
00041865578TRLO0
15/09/2025
15:03:15
312
219.20
BATE
00041865582TRLO0
15/09/2025
15:03:15
1699
219.20
BATE
00041865583TRLO0
15/09/2025
15:07:16
81
219.20
BATE
00041865749TRLO0
15/09/2025
15:07:16
348
219.20
BATE
00041865748TRLO0
15/09/2025
15:07:16
451
219.20
BATE
00041865750TRLO0
15/09/2025
15:11:08
505
219.20
BATE
00041865899TRLO0
15/09/2025
15:11:08
286
219.20
BATE
00041865898TRLO0
15/09/2025
15:13:04
195
219.20
XLON
00041865950TRLO0
15/09/2025
15:13:04
280
219.20
XLON
00041865949TRLO0
15/09/2025
15:14:05
295
219.20
BATE
00041865972TRLO0
15/09/2025
15:15:58
474
219.20
BATE
00041866009TRLO0
15/09/2025
15:15:58
167
219.20
BATE
00041866010TRLO0
15/09/2025
15:15:58
392
219.20
XLON
00041866011TRLO0
15/09/2025
15:17:54
400
219.20
XLON
00041866071TRLO0
15/09/2025
15:18:52
263
219.20
BATE
00041866145TRLO0
15/09/2025
15:18:52
289
219.20
BATE
00041866144TRLO0
15/09/2025
15:19:50
391
219.20
XLON
00041866186TRLO0
15/09/2025
15:38:10
1
219.20
BATE
00041866996TRLO0
15/09/2025
15:43:53
1023
219.80
XLON
00041867321TRLO0
15/09/2025
15:43:53
1035
219.80
XLON
00041867320TRLO0
15/09/2025
15:43:53
673
219.80
XLON
00041867319TRLO0
15/09/2025
15:43:53
497
219.80
XLON
00041867318TRLO0
15/09/2025
15:43:53
808
219.80
XLON
00041867322TRLO0
15/09/2025
15:43:53
804
219.80
XLON
00041867323TRLO0
15/09/2025
15:45:00
651
219.60
XLON
00041867378TRLO0
15/09/2025
15:45:00
740
219.60
XLON
00041867377TRLO0
15/09/2025
15:45:00
546
219.60
TRQX
00041867376TRLO0
15/09/2025
15:45:00
1576
219.60
BATE
00041867375TRLO0
15/09/2025
15:45:00
1314
219.60
CHIX
00041867374TRLO0
15/09/2025
16:02:52
1601
219.40
XLON
00041868651TRLO0
15/09/2025
16:02:52
465
219.40
TRQX
00041868650TRLO0
15/09/2025
16:02:52
1154
219.40
CHIX
00041868649TRLO0
15/09/2025
16:02:52
2086
219.40
BATE
00041868648TRLO0
15/09/2025
16:02:52
5866
219.60
BATE
00041868654TRLO0
15/09/2025
16:02:52
635
219.60
BATE
00041868653TRLO0
15/09/2025
16:02:52
105
219.60
BATE
00041868652TRLO0
15/09/2025
16:02:52
792
219.60
XLON
00041868657TRLO0
15/09/2025
16:02:52
396
219.60
XLON
00041868656TRLO0
15/09/2025
16:02:52
1000
219.60
XLON
00041868655TRLO0
15/09/2025
16:02:55
510
219.40
CHIX
00041868660TRLO0
15/09/2025
16:02:55
596
219.40
XLON
00041868661TRLO0
15/09/2025
16:02:55
95
219.40
XLON
00041868664TRLO0
15/09/2025
16:02:55
219
219.40
TRQX
00041868663TRLO0
15/09/2025
16:02:55
473
219.40
CHIX
00041868662TRLO0
15/09/2025
16:02:55
106
219.40
TRQX
00041868665TRLO0
15/09/2025
16:03:43
651
219.20
XLON
00041868750TRLO0
15/09/2025
16:03:43
322
219.20
BATE
00041868749TRLO0
15/09/2025
16:03:43
2724
219.20
BATE
00041868751TRLO0
15/09/2025
16:11:59
1657
219.40
XLON
00041870109TRLO0
15/09/2025
16:11:59
1831
219.40
BATE
00041870108TRLO0
15/09/2025
16:13:54
797
219.20
BATE
00041870490TRLO0
15/09/2025
16:16:28
191
219.20
XLON
00041870688TRLO0
15/09/2025
16:16:28
494
219.20
XLON
00041870689TRLO0
15/09/2025
16:19:59
480
219.40
XLON
00041871230TRLO0