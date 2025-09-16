DAX zeigt Schwäche - Newron und Energiekontor im Fokus

Der DAX zeigt sich an diesem Dienstag leicht im Minus. Auch die US-Indikationen liefern bislang keine klare Richtung, während der Nikkei in Tokio nahezu unverändert tendierte. Die internationalen Märkte wirken etwas eingefroren: Impulse fehlen, die Anleger halten sich zurück und warten auf neue Signale aus Konjunktur und Unternehmenswelt.

Makroökonomischer Überblick:

In Großbritannien wurde am Morgen die Arbeitslosenquote für Juli veröffentlicht. Mit 4,7 Prozent liegt sie exakt im Rahmen der Erwartungen und bestätigt die Stabilität am britischen Arbeitsmarkt. Für den Nachmittag richtet sich der Blick auf die USA: Die Einzelhandelsumsätze für August stehen an. Das Wachstum dürfte sich gegenüber dem vorherigen Wert von 0,5 Prozent leicht abschwächen, erwarten Marktbeobachter.

Im Fokus:

Newron Pharmaceuticals startet stärker in den Handelstag. Das Biotech-Unternehmen hat heute seine Halbjahreszahlen vorgelegt und dabei die Fortschritte im klinischen Entwicklungsprogramm Evenamide hervorgehoben. Besonders im Fokus steht die Phase-III-Studie ENIGMA-TRS zur Behandlung therapieresistenter Schizophrenie. Die ersten Patienten wurden im August eingeschlossen, weitere Studien sollen im Oktober folgen.

Energiekontor AG hat zwischen dem 8. und 12. September insgesamt 1.177 Aktien im Rahmen seines laufenden Rückkaufprogramms erworben. Seit Juli summiert sich die Zahl der zurückgekauften Aktien auf 10.700 Stück. Die Maßnahme dient laut Unternehmensführung der Stabilisierung des Kurses und signalisiert Vertrauen in die eigene Entwicklung. Parallel dazu meldet Energiekontor Fortschritte bei mehreren Windparkprojekten in Deutschland und Schottland. Trotz positiver operativer Signale ist die Aktie am heutigen Handelstag unter Druck.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit SAP SE Bull HD1VZ8 6,52 149,9681 EUR 2,92 Open End DAX®/X-DAX® Bull UG1152 11,89 22461,640913 Punkte 19,34 Open End DAX® Bull UG5FW4 8,37 22821,827713 Punkte 26,52 Open End DAX® Bull UG5FYJ 4,75 23178,418807 Punkte 45,61 Open End DAX®/X-DAX® Bear UG9GP1 4,91 24108,690032 Punkte 52,49 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 16.09.2025; 09:40 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Walmart Inc. Call UG4QQL 0,33 115,00 USD 9,05 18.03.2026 Meta Platforms Inc. Call HD4LCT 8,90 760,00 USD 19,75 17.06.2026 DAX® Put UG8YFK 13,35 25000,00 Punkte 17,41 10.10.2025 TSMC Ltd. Call UG4F6N 7,72 180,00 USD 2,49 18.03.2026 ASML Holding N.V. Call UG48LX 1,46 1000,00 EUR 8,55 18.03.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 16.09.2025; 09:40 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Süss MicroTec SE Long HD9W50 1,61 14,043792 EUR 2 Open End Oracle Corp. Long UG9QK5 10,13 146,238171 USD 2 Open End Schaeffler AG Long UG6REP 22,62 4,400827 EUR 5 Open End Hannover Rück SE Long HC6JBU 2,06 212,609433 EUR 7 Open End DAX® Short HD6QH1 0,98 27706,462532 Punkte -6 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 16.09.2025; 09:40 Uhr;

