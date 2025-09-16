Die Aktie des US-Silberproduzenten Coeur Mining bleibt im Rallye-Modus. Zum Auftakt in die neue Woche zogen die Kurse um weitere +9% an und markierten mit 16,93 US$ ein neues 12-Jahres-Hoch. Damit belaufen sich die Kursgewinne seit Jahresbeginn auf knapp +200%. Doch ist hier für Anleger womöglich noch viel mehr möglich? Gold und Silber im Rallye-Modus Solange die Preise für Gold und Silber ansteigen, dürfte es auch für die meisten Minenaktien wie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
