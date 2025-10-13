Der Goldpreis konnte in der abgelaufenen Woche erstmalig in der Geschichte die 4.000 USD überspringen und konnte am vergangenen Freitag mit 4.017 USD je Unze auch den Wochenschlusskurs oberhalb der psychologisch wichtigen Marke vollenden. Der Silberpreis legte in den letzten Monaten zum Goldpreis sogar noch einen Anstiegsturbo ein und erreichte letzte Woche Donnerstag mit 51,24 USD je Unze eine neues Allzeithoch. Auch der Silberpreis schloss die Wochenkerze mit 50,18 USD oberhalb der 50 USD-Marke ...Den vollständigen Artikel lesen ...
