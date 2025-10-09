Es ist geschafft: Der Silberpreis hat im gestrigen Handel ein neues Rekordhoch markieren können. Davon profitieren natürlich in erheblichem Umfang die weltweit größten Silberproduzenten wie etwa Coeur Mining, Silvercorp Metals, Hecla Mining sowie sechs weitere Firmen, die im Index Best of Silver Miners vertreten sind. Auch dieser hat nun wenig verwunderlich ein neues Rekordhoch markiert. Am Rohstoffmarkt dürfte es indes nun spannend werden, ob es dem Silberpreis im nun dritten Anlauf nach 1980 und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
